După puțin peste 24 de ore în care sicriul cu trupul neînsuflețit a stat la Palatul Cotroceni, fostul președinte al României a fost condus, pe un drum de 7 kilometri la Cimitirul Ghencea III. Nu înainte de a fi oficiată o ultimă slujba la Palatul Cotroceni, unde au fost prezenți atât foști premieri, majoritatea de la PSD (Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Viorica Dăncilă și Marcel Ciolacu), însă și cu o excepție liberală, Theodor Stolojan, pe lângă șeful de Guvern aflat în funcție: Ilie Bolojan. Pe de altă parte, a fost un singur fost șef de stat, Emil Constantinescu.

Nicușor Dan nu a trecut deloc pe la catafalcul lui Ion Iliescu, deși era o la o distanță de câteva minute, în timp ce de la Klaus Iohannis nu mai erau așteptări, știut deja faptul că nu va bate drumul de la Sibiu până la fostul loc de muncă. Și de la PSD a lipsit un fost premier, Mihai Tudose, dar și din foștii șefi de partid, adică nume ca Liviu Dragnea sau Mircea Geoană, între timp plecați din formațiunile-mamă.

Ion Iliescu a fost adus la înmormântare pe o stradă pe unde trece o singură linie de STB, care vine din câmp, pe un drum care, dacă ai fi pe gânduri, te trezește la realitatea. Gropile sunt așa de mari de parcă pe acea stradă ar fi trecut doar mașini cu gabarit depășit, iar praful se ridică de fiecare dată când cineva accelerează în apropierea cimitirului.

La 10.25, când slujba pentru Ion Iliescu d-abia începuse, jandarmii deja montau gardurile pentru a separa civilii veniți pentru fostul șef de stat de presă și familia sau demnitarii care urmau să ajungă. De la bun început și-au făcut apariția tot felul de curioși.

Adrian din Ploiești venise pentru că voia să facă filmulețe pe Tik Tok de la înmormântarea lui Ion Iliescu, dar fără a avea vreun gând anume față de eveniment sau fostul politician. Un altul venise ca să-l vadă pe Marin Ceaușescu, sperând că deja celebrul protestatar își va face simțită prezența. Un al treilea plecase de la muncă spunând că merge la un mare magazin să ia niște materiale de construcție.

„Pur și simplu (n.r. – am venit) pentru a participa la evenimentele de comemorare a fostului președinte al României. E și președintele meu. Și pentru motivul că într-o marjă procentuală apreciabilă am habar și cunoștințe despre evenimentele din 89, despre mineriade și despre care vreau să-mi exprim punctul de vedere: să nu se mai întâmple niciodată”, a precizat domnul Faur, care a venit de la Timișoara azi-noapte, care l-a caracterizat succint: „o personalitate trup și suflet pentru țară”. Un al om prezent, care a mers și la Palatul Cotroceni, venise de la Iași.

Partid mare, puțin foști demnitari

Primul fost demnitar ajuns a fost Toni Greblă, fost parlamentar PSD, judecător CCR și șef al AEP, încă de la 11.00 fix. A urmat la mare distanță, la 11.44, Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al Apărării și europarlamentar PSD, iar tot separat a venit și Mădălin Voicu, fost parlamentar PSD. O mare bătaie de cap pentru cei din regimentul de gardă „Mihai Viteazul” a fost intrarea autobuzelor în cimitir. Unul dintre șoferi a trebuit să rateze de două ori încadrarea, pentru a reuși să strecoare autobuzul.

Cortegiu funerar a ajuns la 12.10, urmat de patru microbuze de transport, în care erau numeroase personalități (ulterior, o parte dintre acestea au fost preluate de mașini individuale). Dintre cei prezenți, unii instinctiv s-au urcat pe gardă să vadă ce se întâmplă în cimitir. Nu mai mult de zece. Nici nu erau mulți, fiind în jur de o sută de persoane. Cei mai mulți erau interesați de personalitatea Ion Iliescu, însă erau și persoane curioase, de la blocurile din zonă.

Numărul redus a fost poate lucrul care a frapat cel mai mult. Provenind dintr-un partid care mereu a mobilizat armate de oameni așteptarea era ca un puhoi de simpatizanți să vină să-l petreacă pe singurul președinte ales de trei ori la cârma României. Ori, PSD nu a mobilizat nimic. L-a lăsat pe Ion Iliescu să dispară din memoria colectivă a celor care au votat sau au fost atrași de PSD, la fel cum în partid a lăsat să dispară promovarea intelectualilor, a celor care (mai) cred în social-democrație și care nu caută orientarea spre un naționalism deșănțat.

În timp ce în interiorul cimitirului se derulau ultimele momente de dinainte de îngroparea lui Iliescu, inclusiv tragerea a 21 de salve de tun, în exterior cei atrași de personalitatea fostului șef de stat se certau cu jandarmii că nu sunt lăsați să vadă din fața porții ce se întâmplă. De altfel, cu greu s-a putut observa din exterior când sicriul lui Ion Iliescu a dat colțul, fiind dus de mai mulți soldați.

Doi foști premieri, cu Iliescu până la groapă

La ora 13.00 invitații au început să iasă. Viorica Dăncilă a fost preluat de soțul său, care a așteptat-o afară din cimitir. Adrian Năstase a ieșit singur din cimitir, având în mână sacoșa caracteristică pentru pomană de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Dintre toate persoanele prezente, Dăncilă, Năstase și Gelu Voican Voiculescu au fost cei care au fost înconjurați pentru declarații. Dintre cei trei, Năstase a fost cel care a plecat în aplauzele mai multor participanți.

Ușor, ușor, toți cei prezenți au plecat, eliberând drumul de la periferie. Un veteran a cerut să fie dus spre o zonă mai centrală mai multor mașini de jandarmi sau care se ocupau de logistică, dar a fost refuzat direct. Până la urmă a luat primul autobuz care a trecut în două ore prin fața cimitirului. De asemenea, mamele și-au luat copiii pentru a-i duce la somnul de după-amiază. La rândul lor, jurnaliștii și-au strâns echipamentele și au eliberat inclusiv locul din fața unui magazin de pompe funebre, dar bine aprovizionat inclusiv cu băuturi, lucru apreciat mai ales de cei care după au așteptat câteva ore să vadă mașina cu sicriul lui Ion Iliescu, apoi în speranța să-i vadă mormântul.

