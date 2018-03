Arborii din Cișmigiu nu pot fi toaletați, din cauza unor funcționari ‘inconștienți’. Cum explică situația primarul Gabriela Firea

Primăria Capitalei așteaptă de un mai bine de un an să toaleteze copacii din Parcul Cișmigiu. Arborii bătrâni sunt un real pericol. Doar că municipalitatea nu poate acționa până nu primește avizele de la Ministerul Culturii.

După ce în weekend un copil de un an a fost rănit de o creangă groasă care a căzut peste locul de joacă în Parcul Cișmigiu, primarul Gabriela Firea a făcut astăzi un apel către angajații din cadrul Ministerului Culturii. “Fac o solicitare către membrii comisiilor de avizare din cadrul Ministerului Culturii, acolo unde Primăria Capitalei și primăriile de sector transmit spre avizare solicitări de toaletare a arborilor îmbătrâniți sau în declin biologic, sa urgenteze aceste avize. Pentru arborii din Parcul Cișmigiu, Primăria Capitalei are dosare depuse prin ALPAB ( Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București- n.r.) de un an. Este inadmisibil. Nu trebuie să așteptăm să fie cineva rănit pentru ca acești funcționari inconștienți din Ministerul Culturii și acești membrii ai comisiilor, tot inconștienți, să binevoiască să dea niște avize”, a declarat Gabriela Firea, luni, în cadrul comandamentului de iarnă.

În parcurile care sunt declarate monument istoric nu pot fi realizate toaletări sau îngrijiri de arbori doar cu avizul Direcției de mediu din cadrul Primăriei Capitalei.

Declarația a fost făcută, marți, în cadrul comandamentului de iarnă de la Primăria Capitalei, în contextul în care a fost anunțat un nou cod galben de ninsori și viscol.

