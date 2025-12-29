Ce urmează să fie construit

Terenul a fost atribuit de Municipalitate, iar Consiliul Local a încuviințat, în 2023, trecerea suprafeței de teren spre folosință gratuită Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Arhiepiscopia urmează să extindă Școala „Varlaam Mitropolitul” cu o grădiniţă cu o capacitate de 200 de copii, şcoală primară şi gimnaziu pentru 800 de copii, liceu, fermă și chiar un pavilion de explorare a spațiului.

Transferul terenului a fost aprobat în ședința Consiliului Local Iași de la mijlocul lunii august 2023. Proiectul de hotărâre a fost adăugat pe listă printr-o dispoziție semnată de primarul Mihai Chirica, la câteva ore după emiterea ordinii de zi inițiale.

Un consilier local a formulat o sesizare către Instituția Prefectului reclamând că propunerea a fost inclusă pe ordinea de zi prea din scurt, că a lipsit dezbaterea publică și că nu era menționată nici măcar valoarea de inventar a terenului respectiv.

Proiectul nu trebuia pus în dezbatere publică

Instituția Prefectului a confirmat legalitatea hotărârii adoptate în ce privește transparența decizională: HCL 345/23 august 2023 nu este un act administrativ „cu aplicabilitate generală”. Așadar, proiectul nu trebuia să fie pus în dezbatere publică.

Documentul semnat de prefectul de atunci, Bogdan Cojocaru, ocolește însă expresia „valoare de inventar”, pe motiv că actul de transfer al terenului va produce efecte doar „de la data încheierii” lui. În plus, „punerea în aplicare a hotărârii va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat, Direcția de Arhitectură și Urbanism, Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor”, se arată în răspunsul la sesizare.