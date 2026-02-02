„A căzut și inima mea”

Casa arhitectului Roberto Palumbo, o clădire cu trei etaje din cartierul Sante Croci, Sicilia, s-a prăbușit după șase zile în care a stat atârnată pe marginea prăpastiei, pe coasta din Niscemi. Ploile puternice au fost lovitura finală.

„Astăzi a căzut și inima mea. Acea casă era căminul nostru. Am proiectat-o eu”, a spus Palumbo pentru Corriere della Sera, potrivit publicației italiene. Clădirea, ușor de recunoscut după acoperișul verde, devenise simbolul dezastrului din Niscemi.

O viață întreagă, făcută bucăți

Arhitectul, în vârstă de 76 de ani, locuia în acea casă din 1974. Acolo și-a crescut copiii, iar soția sa, decedată între timp, a trăit cea mai mare parte a vieții.

„Acolo era viața mea. A copiilor mei. O mare parte din lumea noastră s-a dus”, a spus el.

Familia a reușit să salveze doar lucrurile esențiale: câinele, mașinile, fotografiile, scrisorile și câteva tablouri. Mobila a rămas în urmă. Clădirea avea aproximativ 160 de metri pătrați pe fiecare nivel, mansardă, grădină și verandă. A fost proiectată după norme antiseismice și, spune el, a rezistat „aproape împotriva legii gravitației”.

Deși mulți spun că era o construcție ilegală, Palumbo respinge acuzațiile: „Nu e abuz. Totul era legal. Casa a fost ridicată cu autorizație, la fel ca și celelalte din jur. Le-am construit pe toate eu. Au fost gândite să reziste”, spune arhitectul.

Un dezastru anunțat din 1997

Arhitectul afirmă că iminența alunecării de teren era cunoscută de zeci de ani: „Se știa încă din 1997 ce urmează să se întâmple, dacă nu se făcea nimic”, spune el.

Potrivit declarațiilor sale, el și alți specialiști au cerut de-a lungul anilor autorităților demolarea caselor abandonate, consolidarea versantului, drenarea apelor, precum și plantarea de arbori, nu turnarea de beton.

„Nu s-a făcut nimic”, afirmă Palumbo, care acuză neglijență gravă din partea autorităților locale, provinciale și regionale.

„Cineva trebuie să plătească”

După prăbușire, arhitectul s-a mutat temporar în casa mamei sale, tot în Niscemi. Viitorul este incert, dar un lucru e clar. „De data asta nu trebuie să rămână nepedepsit nimeni. A fost delăsare, nepăsare și iresponsabilitate”, a spus el.

Între timp, Protecția Civilă a anunțat o analiză a riscului hidrologic, iar specialiștii iau în calcul extinderea zonei de risc. În oraș se discută inclusiv despre mutarea unor locuințe. În ciuda tragediei, Roberto Palumbo spune că nu va părăsi orașul.

„Aici m-am născut. Aici mi-am crescut copiii. Aici mi-am construit casa”, a spus arhitectul, potrivit Corriere della Sera.

Potrivit ANSA.it, clădirea cu trei etaje s-a prăbușit la finalul lunii ianuarie, după 48 de ore de ploi continue, într-o zonă unde și alte case se clatină pe creastă, lăsând la vedere fragmente de locuințe, mobilier și fotografii de familie.

