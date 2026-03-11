Cheltuieli în ritm alert la sfârșitul anului fiscal

Organizația de supraveghere guvernamentală Open the Books a analizat cheltuielile Pentagonului din septembrie 2025, luna de încheiere a anului fiscal. Conform raportului, Departamentul Apărării a achiziționat produse alimentare de lux, inclusiv coadă de homar de 6,9 milioane de dolari și crabi regali din Alaska de 2 milioane de dolari. Pe lângă acestea, au fost cumpărate fripturi de antricot în valoare de 15,1 milioane de dolari și aparate de înghețată de 124.000 de dolari.

Cheltuielile Pentagonului nu s-au limitat la produse alimentare. În luna septembrie, s-au alocat 225,6 milioane de dolari pentru mobilier, inclusiv fotolii reclinabile Herman Miller de peste 60.000 de dolari. Casa șefului de stat major al Forțelor Aeriene a fost dotată cu un pian Steinway & Sons, achiziționat pentru 100.000 de dolari.

Experții explică fenomenul cheltuielilor masive prin presiunea federală de utilizare a fondurilor disponibile înainte de sfârșitul anului fiscal. „Dacă fondurile rămân neutilizate, Congresul poate decide reducerea bugetului departamentului pentru anul următor”, a declarat John Hart, directorul executiv al Open the Books.

Critici dure din partea oficialilor

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a critcat dur aceste achiziții pe rețelele de socializare, postând o imagine generată de inteligență artificială înfățișându-l pe Hegseth înconjurat de lux. „HEGSETH A RIDICAT 93 DE MILIARDE DE DOLARI DIN CONTRIBUABILI ÎNTR-O LUNĂ!!”, a scris Newsom.

Congresmena Melanie Stansbury, democrată din New Mexico, a anunțat că va investiga cheltuielile Pentagonului: „Rapoartele arată că secretarul Pete Hegseth a cheltuit 93 de miliarde de dolari din fondurile federale ale Departamentului Apărării la sfârșitul anului trecut. Mai bine credeți că vom investiga.”

Chuck Schumer, congresman democrat, l-a numit pe Hegseth „escroc” pe rețelele sociale. „În loc să reducă costurile asistenței medicale ale americanilor, Hegseth a folosit milioane de dolari din conturile contribuabililor pentru lux inutil”, a declarat Schumer.

Cheltuielile controversate vin pe fondul războiului din Iran, inițiat de administrația Trump. Conflictul a costat deja 5,6 miliarde de dolari în muniție în primele două zile. Trump a afirmat că războiul va fi scurt, deși nu a oferit detalii clare privind retragerea SUA din conflict.

Cheltuielile istorice ale Pentagonului

Analiza Open the Books arată că Departamentul Apărării a cheltuit constant sume mari pe mobilier în luna septembrie, începând din 2008. În timpul mandatului lui Barack Obama, cheltuielile pentru mobilă în această lună au variat între 300 și 400 de milioane de dolari. Sub administrația Biden, cheltuielile au scăzut, reflectând impactul muncii de la domiciliu din perioada pandemiei. Cu toate acestea, nivelul cheltuielilor din 2025 rămâne unul dintre cele mai ridicate din istorie.