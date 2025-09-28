Armata Austriei trece de la Microsoft Office la LibreOffice

Forțele Armate Austriece au înlocuit Microsoft Office cu suita open-source LibreOffice pe aproximativ 16.000 de stații de lucru.

Mișcarea nu are ca scop economiile financiare, deși factura anuală pentru Microsoft 365 depășea 6,4 milioane de dolari, în timp ce costul LibreOffice este zero.

Suveranitatea digitală, motivul principal

Decizia are la bază dorința de independență tehnologică și protejarea datelor sensibile.

„A fost foarte important pentru noi să arătăm că facem acest lucru în primul rând pentru a ne consolida suveranitatea digitală, pentru a ne menține independența în ceea ce privește infrastructura TIC și pentru a ne asigura că datele sunt procesate doar intern”, a explicat Michael Hillebrand, responsabil IT și apărare cibernetică.

Austria nu este singura țară care se distanțează de Microsoft. Germania, Danemarca și Franța au demarat inițiative similare, înlocuind software-ul american cu soluții open-source pentru a reduce dependența de servicii cloud externe și a proteja confidențialitatea cetățenilor.

Tot mai multe țări din afara SUA, în special din Europa, devin reticente să-și bazeze infrastructura digitală pe companii americane, de teama accesului neautorizat la date sau a blocării serviciilor în context politic.

Chiar dacă Microsoft a promis sprijin clienților din UE, mulți guvernanți rămân neîncrezători.

Investiții în dezvoltarea LibreOffice

Armata austriacă nu s-a limitat la migrare, ci a finanțat îmbunătățiri pentru LibreOffice, de la editarea prezentărilor până la funcții avansate pentru tabele pivot.

Aceste contribuții sunt acum disponibile în versiunile publice ale suitei, de care beneficiază și utilizatorii civili.

