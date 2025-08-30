Grupul Wagner, reînființat sub numele de Africa Corps

Potrivit The U.S. Sun, Rusia a reînființat grupul Wagner sub numele de Africa Corps, o forță paramilitară controlată de Kremlin care operează în mai multe țări africane. Scopul este de a consolida relațiile cu liderii militari, de a extrage resurse și de a submina influența occidentală în regiune.

Vladimir Putin Foto: Hepta

Rusia își extinde prezența militară în Africa

Candice Rondeau, director la Future Frontlines Program, afirmă că Africa Corps „și-a extins amprenta” în țări precum Mali, Republica Centrafricană, Burkina Faso și Niger. Mercenarii ruși au o prezență puternică în aceste state, semnând contracte cu ministerele apărării locale.

„Africa Corps este în multe privințe același lucru ca Grupul Wagner. Marea diferență este că acum se află sub o lesă oficială, [care este] puțin mai strânsă”, explică Rondeau.

Serghei Lavrov a făcut mai multe vizite în țări Africane Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Recomandări Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea

Operațiunile din Africa, o sursă de venituri pentru Rusia

Prezența rusă în Africa are și un scop economic. Rusia a semnat circa 40 de acorduri de apărare în regiune, care ajută la susținerea economiei afectate de război. Rondeau spune că „există mulți indicatori că economia rusă se luptă” și că Rusia caută tot mai mult plăți în numerar, nu doar în materii prime.

Conflict cu forțele pro-occidentale

Extinderea influenței ruse în Africa a dus la tensiuni cu forțele pro-occidentale. În iulie 2023, au existat ciocniri între rebeli tuaregi din Mali și Africa Corps, soldate cu pierderi pentru ruși. Există zvonuri neconfirmate că Ucraina ar fi sprijinit rebelii, furnizându-le tehnologie și pregătire.

Militari camuflați pe străzile din Mali Foto: Prodimedia

Ucraina încearcă să blocheze sursele de venituri ale Rusiei

Ucraina încearcă să folosească relațiile „destul de șubrede” ale Rusiei în unele părți ale lumii pentru a tăia liniile de aprovizionare care „duc la fluxul de numerar către Moscova și Kremlin”. Acest lucru ar putea reprezenta o escaladare a conflictului.

Recomandări De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”

„Poate fi o situație în care ucrainenii văd foarte abil că pot cheltui rapid doar puțini bani și efort pentru a câștiga influență”, explică Rondeau.

Prezența rusă, văzută pozitiv în unele țări africane

În ciuda controverselor, în unele state africane prezența rusă este privită favorabil. În Republica Centrafricană, așa-numiții „instructori” ruși sunt considerați „furnizori foarte importanți de securitate și stabilitate”, potrivit The U.S. Sun.

Conflictul din Ucraina se extinde astfel indirect pe continentul african, unde Rusia și Occidentul se luptă pentru influență și resurse. Prezența militară rusă în Africa rămâne un subiect de îngrijorare pentru comunitatea internațională.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE