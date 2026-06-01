„Iranul consideră că trecerea liniilor roșii în Liban și în Gaza echivalează cu un război direct” și, „ca răspuns, este hotărât să desfășoare operațiuni defensive” și „să deschidă noi fronturi”, au declarat Gărzile Revoluționare.

„Răbdarea forțelor armate iraniene își are limitele sale”, a afirmat Mohsen Razaee, un consilier al liderului suprem de la Teheran, Mojtaba Khamenei.

Israelul pune presiuni asupra Hezbollah să înceteze atacurile

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a avertizat luni că „nu va fi linişte” la Beirut fără oprirea atacurilor Hezbollahului în teritoriul israelian. În aceste condiții, Israel Katz și premierul israelian Benjamin Netanyahu au ordonat armatei să atace suburbia sudică a capitalei Libanului, un fief al Hezbollah.

„Având în vedere încălcările repetate ale armistițiului din Liban de către organizația teroristă Hezbollah și atacurile asupra orașelor și cetățenilor noștri, prim-ministrul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării Israel Katz au instruit IDF să atace ținte teroriste în districtul Dahiyeh din Beirut”, se arată într-un comunicat comun.

Gărzile Revoluționare amenință cu activarea forțelor sale proxy și blocarea Bab el-Mandeb

Regimul de la Teheran a insistat luni că orice acord cu SUA pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiționat de un armistițiu în Liban. Ulterior, regimul de la Teheran a anunțat suspendarea negocierilor cu administrația Trump până când Israelul nu își va înceta atacurile împotriva Hezbollah.

În plus, Gărzile Revoluționare au amenințat prin intermediul unor mesaje transmise prin presa afiliată lor că vor încerca să blocheze Strâmtoarea Ban el-Mandeb prin intermediul „frontului de rezistență”, cel mai probabil prin intermediul rebelilor houthi din Yemen.

Donald Trump spune că nu a primit informații despre suspendarea negocierilor

La rândul său, președintele american Donald Trump a declarat luni că nu a primit nicio informație din partea iranienilor cu privire la suspendarea negocierilor, dar a adăugat că tăcerea lor este în regulă și că este dispus să aștepte.

„Cred că am vorbit prea mult, dacă vreți să știți adevărul. Cred că a tăcea este foarte bine și asta ar putea dura mult timp. Nu înseamnă că vom merge și vom începe să aruncăm bombe peste tot acolo. Pur și simplu vom tăcea. Vom menține blocada. Cred că pot aștepta cât vor ei. Pierd o avere”, a declarat liderul republican de la Casa Albă într-un interviu acordat pentru NBC News.

Marco Rubio propune o „dezescaladare graduală” între Israel și Hezbollah

În acest context, secretarul de stat american Marco Rubio a propus Israelului și Libanului un plan pentru o „dezescaladare graduală” a conflictului, relatează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Administrația Trump a cerut ca Hezbollah să înceteze toate atacurile în teritoriul israelian și ca, în schimb, Israelul să se abțină de la intensificarea ofensivei în zona Beirutului. „Aceasta ar crea premisele pentru o dezescaladare graduală a tensiunilor și o încetare efectivă a ostilităților”, a declarat un oficial american de rang înalt.

Potrivit acestuia, președintele libanez Joseph Aoun s-a arătat deschis față de această idee, dar președintele Parlamentului libanez Nabih Berri ar fi cerut ca Israelul să-și înceteze mai întâi campania militară, un răspuns pe care administrația Trump l-a calificat drept „dezamăgitor”.

Administrația Trump, a adăugat oficialul american, nu se așteaptă și nici nu susține ca Israelul să renunțe la represalii din cauza atacurilor efectuate de Hezbollah pe teritoriul său.

