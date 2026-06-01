Un punct strategic fierbinte în Marea Baltică

La prima vedere, insula Gotland pare idilică. Străduțele medievale și zonele de coastă lungi și joase definesc peisajul acestui teritoriu, relatează T-online.

Cu toate acestea, din perspectiva NATO, Gotland a devenit un punct strategic fierbinte în Marea Baltică – insula se află la doar 300 de kilometri distanță de enclava rusă puternic militarizată, Kaliningrad.

Din acest motiv, Suedia – de care aparține Gotland – transformă insula de ani buni, cu sprijinul aliaților NATO, într-o adevărată bastion militar capabil să facă față unui potențial atac rusesc.

Poziția sa strategică în Marea Baltică face ca insula Gotland să fie indispensabilă în cazul unui război în Europa: cine controlează insula poate ține în șah mari părți din Marea Baltică cu ajutorul sistemelor de rachete și de apărare aeriană.

Cât de grav evaluează NATO situația s-a văzut săptămâna trecută, în cadrul unui exercițiu militar de amploare. Aproximativ 18.000 de soldați din 13 țări s-au antrenat împreună pe insula Gotland pentru apărarea împotriva unui potențial atac. Aceasta a fost prima simulare NATO de o asemenea anvergură pe insulă de la aderarea Suediei la alianța militară, în anul 2024.

Suedia transformă Gotland într-o fortăreață

În cadrul unui interviu pentru publicația Politico, expertul militar suedez Niklas Granholm explică faptul că Gotland este punctul nodal strategic pentru apărarea Mării Baltice. Avioanele de vânătoare ar putea decola de pe Gotland și ar ajunge în doar câteva minute în oricare dintre capitalele statelor baltice.

În același timp, de aici pot fi monitorizate rute maritime vitale, prin care statele NATO ar trimite întăriri și provizii în regiune în caz de criză.

Din perspectiva Alianței, de aici decurge un scenariu clar: dacă Rusia ar prelua controlul asupra insulei și ar staționa acolo sisteme de apărare aeriană, NATO ar putea sprijini mult mai greu statele baltice pe cale aeriană și maritimă în cazul unui atac rusesc. În schimb, dacă NATO păstrează Gotland, poate restricționa considerabil libertatea de mișcare a marinei ruse în Marea Baltică.

Tocmai de aceea, Suedia transformă insula într-o adevărată fortăreață. După încheierea Războiului Rece, prezența militară pe Gotland fusese redusă drastic.

Totuși, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, guvernul suedez a anulat această măsură. Peste 200 de milioane de euro au fost deja investiți în noua infrastructură, transmite publicația Politico. Armata a reactivat pozițiile de apărare aeriană și a înființat un regiment de tancuri pe insulă.

Sistemele Iris-T urmează să fie aduse pe Gotland

Comandantul regimentului din Gotland, Andreas Gustafsson, a anunțat în cadrul exercițiului NATO că numărul trupelor va continua să crească, potrivit publicației Politico. Celor aproximativ 4.500 de soldați aflați în prezent pe insulă li se vor alătura noi forțe în termen de un an.

De asemenea, pe lista de priorități a forțelor armate se află sisteme suplimentare de artilerie cu rază mai lungă de acțiune. În plus, începând cu anul 2028, pe Gotland vor fi staționate sisteme moderne de apărare aeriană de tip Iris-T.

Pe insula Gotland nu mai este vorba însă doar despre protecția împotriva atacurilor militare clasice. De câteva luni, autoritățile și serviciile de securitate monitorizează o serie de presupuse amenințări hibride: avarierea infrastructurii critice, un cablu submarin deteriorat și perturbarea comunicațiilor radio, care au blocat temporar atât traficul aerian, cât și activitatea serviciilor de urgență.

