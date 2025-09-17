„Inamicul a încercat să dezactiveze substaţiile care alimentează reţeaua feroviară cu un atac masiv cu drone în această noapte”, a declarat, miercuri dimineața, viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba.

„Astfel de atacuri au un scop clar: să complice transportul de pasageri şi mărfuri, să perturbe funcţionarea stabilă a transportului şi să creeze o presiune suplimentară asupra populaţiei şi economiei”, a adăugat oficialul ucrainean de rang înalt.

De la lansarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022, autoritățile ucrainene au interzis transportul aerian din motive de securitate. Căile ferate au devenit rețeaua-cheie de transport pentru a menține ţara în funcţiune şi conectată la Uniunea Europeană (UE).

Potrivit lui Oleksii Kuleba, aproximativ 20 de trenuri circulau în momentul în care armata rusă a lansat atacul masiv de peste noapte asupra căilor ferate din estul Ucrainei. Atacul nu s-a soldat cu victime, dar 26 de trenuri au fost întârziate în regiunile Dnipro şi Odesa. Pasagerii aflaţi la bordul trenurilor au raportat că au rămas blocaţi mai mult de cinci ore.

„O altă noapte, un alt atac complex asupra căilor ferate din Ucraina”, a constatat directorul Consiliului de Administraţie al Căilor Ferate Ucrainene, Oleksandr Perțovski.

După ce s-a concentrat inițial pe distrugerea infrastructurii energetice a Ucrainei, armata rusă vizează din august reţeaua feroviară, pe care Kievul o utilizează pentru transportul civil, dar şi pentru transportul de marfă. În opinia lui Perțovski, scopul acestor atacuri este să distrugă nodurile-cheie.

„Dronele atacă masiv staţiile noastre cheie. Exemple sunt atacurile de la Lozova, Sînelnîkovo şi Kozîatîn. Atacă punctele nodale practic din toată ţara”, a observat Pertsovski.

Atacurile sunt complexe, vizând substaţiile electrice, depourile de locomotive şi gările de pasageri.„Inamicul atacă în aşa fel încât, de fapt, nodul este distrus”, a explicat directorul Consiliului de Administraţie al Căilor Ferate Ucrainene.

