Rusia, atac masiv cu drone în Ucraina

În cel mai recent atac cu drone asupra Ucrainei, forțele ruse au bombardat infrastructura de transport de gaze din regiunea Poltava și au lovit echipamente la una dintre substațiile cheie din regiunea Sumîi.

Ministerul Energiei din Ucraina a anunțat pe Telegram că infrastructura a fost puternic avariată.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au lăsat peste 100.000 de persoane fără electricitate în regiunile Poltava, Sumî și Cernigău.

Pe lângă Poltava și Sumî, și regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk au fost ținte ale atacurilor. Ministerul Energiei a declarat: „Considerăm atacurile rusești ca o continuare a politicii deliberate a Federației Ruse de a distruge infrastructura civilă a Ucrainei înainte de sezonul de încălzire”.

Consecințele atacului și măsurile de urgență

În Sumî, alimentarea cu apă a fost asigurată prin surse de rezervă de urgență. Serhii Krîvoșeienko, șeful administrației militare locale, a confirmat că instituțiile medicale au folosit generatoare.

Guvernatorul regiunii Poltava, Volodimir Kohut, a anunțat că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită după o întrerupere temporară. Peste 100.000 de persoane au rămas fără electricitate în urma bombardamentelor din cursul nopții de miercuri.

Răspunsul forțelor aeriene ucrainene

Forțele aeriene ucrainene au raportat că au doborât 74 din cele 95 de drone lansate de Rusia. Cu toate acestea, 21 de drone au reușit să lovească nouă ținte în țară. Aceste atacuri vin în contextul în care Ucraina se confruntă deja cu o penurie gravă de gaze, producția fiind redusă cu 40% din cauza atacurilor rusești anterioare.

Pe de altă parte, Rusia neagă că ar viza civili, susținând că sistemele energetice sunt ținte legitime în contextul efortului de război al Ucrainei. Cu toate acestea, Reuters relatează că în ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, în ciuda eforturilor internaționale de a pune capăt conflictului.

Ministerul Energiei din Ucraina a raportat că instalațiile energetice au fost atacate de 2.900 de ori din martie 2025, subliniind necesitatea urgentă de soluții pentru protejarea infrastructurii critice și asigurarea securității energetice a populației.

Cinci scenarii pentru încheierea războiului din Ucraina

Războiul din Ucraina continuă să fie o sursă de îngrijorare la nivel global. Recent, CNN a prezentat cinci scenarii posibile pentru încheierea războiului din Ucraina:

Putin acceptă o încetare necondiționată a focului – considerat foarte puțin probabil

Un acord de pace cu concesii teritoriale din partea Ucrainei

Ucraina rezistă încă doi ani cu sprijin occidental

Înaintarea Rusiei, cu consecințe grave pentru Ucraina și NATO

Eșec major pentru Putin, similar retragerii sovietice din Afganistan

Experții citați de CNN consideră primul scenariu ca fiind cel mai puțin plauzibil. Al doilea ar putea fi acceptat de Kiev doar sub presiune extremă.

Premierul polonez Donald Tusk a sugerat posibilitatea înghețării conflictului, după o discuție cu președintele Zelenski, potrivit The Kyiv Independent.

Al treilea scenariu reprezintă speranța Kievului. Deși unele orașe ar putea cădea, ofensiva rusă încetinește. Sancțiunile afectează Moscova, iar planurile NATO pentru o forță de securitate în Ucraina ar putea oferi noi garanții.

Scenariul al patrulea este cel mai sumbru pentru Europa. Putin ar profita de diviziunile occidentale, iar fără sprijin american, apărarea ucraineană ar ceda. În ultimul scenariu, Rusia ar continua războiul cu pierderi masive și câștiguri minime. Sancțiunile ar submina economia și alianțele Moscovei, putând genera nemulțumiri în elita Kremlinului.

Rusia a pătruns într-un nou teritoriu ucrainean

În seara zilei de marți, Ucraina a recunoscut pentru prima dată că forțele ruse au intrat în regiunea Dnipropetrovsk, situată în partea central-estică a țării. Această informație vine după ce Moscova a revendicat înaintări în zonă în luna iulie, potrivit The Kyiv Independent.

Două sate din regiunea Dnipropetrovsk au fost ocupate de trupele ruse. Viktor Tregubov, purtător de cuvânt al forțelor ucrainene din zonă, a confirmat: „Da, au intrat” în acest teritoriu, adăugând că „confruntări armate continuă în prezent”.

Până acum, Kievul a negat orice pătrundere a trupelor rusești în regiunea Dnipropetrovsk. Conform raportului grupului de monitorizare DeepState din 26 august, forțele ruse au ocupat satele Zaporizke și Novoheorhiivka.

Situația actuală în zonele ocupate

Armata rusă, care ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei în est și sud, și-a accelerat înaintarea pe teren în ultimele luni. Aceasta se confruntă cu unități ucrainene mai puțin numeroase și mai prost echipate.

Grupul Dnipro al armatei ucrainene, responsabil pentru această zonă, susține că a „oprit înaintarea invadatorului rus” la scurt timp după ce acesta a intrat în regiunea Dnipropetrovsk dinspre regiunea Donețk.

Armata rusă a înregistrat cel mai mare avans teritorial din noiembrie încoace. În iulie, forțele Moscovei au cucerit 713 km2 de teritoriu ucrainean, în timp ce Kievul a recuperat doar 79 km, rezultând un avans net de 634 km2 pentru Rusia.

Aceste cifre depășesc avansurile din lunile anterioare: 588 km2 în iunie, 507 km2 în mai, 379 km2 în aprilie și 240 km2 în martie. Aceste date includ teritoriile controlate total sau parțial de Rusia, precum și cele revendicate.

Concentrarea conflictului în regiunea Donețk

Aproximativ trei sferturi din avansul rus din iulie s-a concentrat în regiunea Donețk, care a devenit principalul teatru al confruntărilor dintre forțele ruse și ucrainene în ultimii doi ani.

În ciuda acestor evoluții, Kremlinul continuă să ceară retragerea Ucrainei din anumite teritorii pe care le controlează parțial, în special din regiunea Donețk, ca o condiție prealabilă pentru încetarea ostilităților. Kievul respinge categoric această idee.

Situația rămâne tensionată, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile din teren. Eforturile diplomatice pentru găsirea unei soluții pașnice continuă, deși progresele sunt limitate în contextul actual.