Bloggul militar ucrainean DeepState, care publică hărţi actualizate cu situaţia de pe câmpul de luptă, afirmă că forţele ruse au avansat rapid pe o distanţă de până la 10 kilometri, ca parte a ofensivei lor pentru a prelua controlul asupra întregii regiuni Doneţk, din estul Ucrainei.

Situație critică pe direcția Pokrovsk

DeepState observă că forţele ruse au avansat în apropierea a trei sate pe o secţiune a frontului asociată cu cele două oraşe ucrainene Pokrovsk şi Kosteantînivka.

Această ofensivă vine cu câteva zile înaintea summitului programat pentru vineri în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin.

Tatarigami_UA, un fost ofiţer ucrainean, spune că noul atac din Donețk ar putea escalada periculos dacă nu este stopat din faşă. „Este o situaţie critică. Atât în 2014, cât şi în 2015, Rusia a lansat ofensive majore înaintea negocierilor pentru a câştiga avantaje. Situaţia actuală este gravă, dar departe de colapsul sugerat de unii”, a subliniat Tatarigami_UA.

Armata ucraineană a eliberat trei sate în regiunea Sumî

Pe de altă parte, Ucraina a recucerit luni două sate din regiunea nord-estică Sumî, și anume Stepne şi Novokosteantînivka. Câştigurile teritoriale de luni vin după ce armata ucraineană a eliberat duminică satul Bezsalivka.

„În direcţia Sumî, desfăşurăm operaţiuni active şi înregistrăm unele succese în (…) eliberarea teritoriului ucrainean. Este greu. Dar îi ţinem pe inamici la distanţă”, a transmis comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, după o întâlnire cu preşedintele Volodimir Zelenski şi alţi oficiali de rang înalt de la Kiev.

Armata rusă a lansat o nouă ofensivă în acest an în Sumî, în urma unui ordin primit din partea lui Putin pentru a crea o „zonă-tampon” acolo şi de a ameninţa capitala regională.

Potrivit Deep State, forţele ruse ocupă aproximativ 200 de kilometri pătraţi în Sumî şi un total de aproximativ 114.000 de kilometri pătraţi în Ucraina.

Rusia pregăteşte „noi ofensive”

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a avertizat marți că armata rusă pun la cale „noi ofensive”. „Constatăm că armata rusă nu se pregăteşte să pună capăt războiului. Dimpotrivă, ea face mişcări care indică pregătiri pentru noi operaţiuni ofensive. În astfel de circumstanţe, este important ca unitatea lumii să nu fie ameninţată”, a declarat președintele ucrainean.

„Sunt recunoscător liderilor Europei pentru sprijinul lor clar faţă de independenţa noastră, integritatea teritorială şi exact pentru o astfel de abordare activă a diplomaţiei, care poate contribui la încheierea acestui război cu o pace demnă”, a reacționat președintele ucrainean în legătură cu declarația comună a liderilor de stat din UE înainte de întrevederea dintre Trump și Putin.

„Într-adevăr, susţinem cu toţii hotărârea preşedintelui Trump şi împreună trebuie să formăm poziţii care nu vor permite Rusiei să înşele lumea încă o dată”, a subliniat Zelenski.

Apel la presiuni asupra Rusiei

Președintele ucrainean nu a fost invitat la summitul din Alaska şi nici nu a fost consultat în privinţa unei eventuale păci cu regimul de la Moscova, deşi preşedintele american a vorbit despre posibile „schimburi de teritorii”, mai exact cedări de teritorii. În aceste condiții, Zelenski atrage atenţia că problemele legate de securitatea Ucrainei şi a Europei trebuie discutate „de noi toţi împreună”.

„Orice decizie trebuie să se adauge la capacităţile noastre comune de securitate. Iar dacă Rusia refuză să pună capăt crimelor, trebuie să fie trasă la răspundere. Atât timp cât continuă războiul şi ocupaţia, noi toţi trebuie să menţinem împreună presiunea – presiunea forţei, presiunea sancţiunilor, presiunea diplomaţiei. Le mulţumesc tuturor celor care ne ajută. Pace prin forţă”, a transmis Volodimir Zelenski.

