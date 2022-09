Trupele ruse au atacat forțele armate ucrainene cu arme chimice în partea de sud a țării, lângă Herson. Acest lucru a fost anunțat pe 24 septembrie în raportul de dimineață primit de Comandamentul Operațional „Sud”.

Potrivit comandamentului, rușii au aruncat containere cu o substanță periculoasă dintr-un vehicul aerian fără pilot în pozițiile armatei ucrainene și se presupune că era vorba despre grenade cu cloropicrin K-51. Datorită medicilor militari, care au răspuns rapid la incident și au oferit soldaților asistența necesară, Forțele Armate ale Ucrainei au reușit să evite victimele și viețile ucrainenilor nu sunt acum în pericol.

Cloropicrina este un lichid cu miros înțepător, care este foarte toxic în concentrații mari și aparține clasei de pericol II. Inițial, substanța a fost folosită în procese industriale, dar apoi a început să fie folosită în scopuri militare. Cloropicrina irită puternic pielea și mucoasele, provoacă edem pulmonar, bronșită, lacrimare abundentă, convulsii musculare, leziuni cutanate, vărsături, dureri de stomac, pierderea cunoștinței. Simptomele apar brusc și fac soldații incapabili de luptă, iar la o concentrație de 2 mg/l, o persoană moare în câteva minute.

Substanța este folosită în grenada cu gaz sovietică K-51, dezvoltată la sfârșitul anilor 1970 pentru a dispersa demonstranții și a învinge oponenții în timpul operațiunilor de luptă. Are o carcasă de plastic sigilată, cu fund metalic. Detonarea are loc din cauza siguranței incendiare, după începerea arderii, o substanță specială din interiorul grenadei se extinde, distruge fundul și, ca urmare, este pulverizat un nor de substanță otrăvitoare. Suprafața de acoperire este de până la 400 de metri pătrați.

Potrivit lui Vladislav Nazarov, Forțele Armate Ruse sunt învinse la sol, așa că au început să lovească mai activ din aer, inclusiv împotriva civililor din Ucraina.

Armata rusă a atacat de două ori Odesa cu drone kamikaze din Marea Neagră, lovind o clădire administrativă din apropierea portului. Apărarea aeriană ucraineană a doborât o altă dronă Shahed-136 deasupra mării, dar valul de explozie a atins mai multe case de pe coastă, ucigând un civil. Încă cinci drone rusești au fost doborâte ulterior.

