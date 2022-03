Mii de tineri la minus 5 grade Celsius pe Stadionul Național din București la concertul de strângere de fonduri pentru Ucraina

UPDATE ora 00:00: Concertul de pe Stadionul Național s-a încheiat după opt ore. Mii de tineri au asistat la eveniment, deși în București sunt minus 5 grade.

UPDATE ora 21:00: Mii de oameni participă la concertul caritabil de pe Arena Națională. În timpul evenimentului, Armin van Buuren a ridicat un steag al Ucrainei.

Foto Octav Ganea / Inquam

Foto Inquam / Octav Ganea

UPDATE ora 19.50. Arena Națională este plină de oameni. De la ora 20.00, evenimentul va fi difuzat LIVE pe PRO TV. Acesta este cel mai mare concert caritabil organizat în România.

UPDATE ora 18.45. Organizatorii anunță că Armin van Buuren a ajuns la Arena Națională.

UPDATE ora 18.00. Imagini de la concertul umanitar. Evenimentul a început la ora 16.00.

WE ARE ONE! SAGA Festival, PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București își unesc forțele pentru cel mai mare concert caritabil live din România, cu scopul de a ajuta ucrainenii care se află într-o situație extrem de dificilă în acest moment, sâmbătă, 12 martie, pe Arena Națională din București, se arată într-un comunicat de presă transmis de PRO TV.

PRO TV va dona toate încasările din publicitate, pe toată durata concertului, și încurajăm toți reprezentanții media din piață să procedeze la fel, astfel încât să putem asigura nevoile de bază ale celor care au fost nevoiți să-și părăsească casele, de la mâncare și haine, până la medicamente și adăpost. Toate donațiile vor fi făcute către Crucea Roșie Română”, transmite Pro TV.

Evenimentul va fi prezentat de Andreea Esca și Andi Moisescu

Peste 35 de artiști români, precum Andra, INNA, Carlas Dreams, Irina Rimes, Delia, Horia Brenciu și internaționali, Armin Van Buuren, Tom Odell și Jamala – Susana Alimivna Jamaladinova (foto), au acceptat să participe la concert.

Jamala Foto: EPA

De la ora 20:00, evenimentul va fi prezentat de Andreea Esca și Andi Moisescu, și va fi difuzat LIVE pe PRO TV. Este cel mai mare concert caritabil organizat în România, cu 8 ore de muzică și entertainment.

Mesajele artiștilor care vor urca pe scenă

Armin Van Buuren: „Numele meu este Armin Van Buuren și vă cer ajutorul! Sute de mii de oameni fug acum din Ucraina. Din cauza acestei tragedii am decis să fim împreună.”

Grasu XXL:„ Fii și tu parte din public, plătește biletul și înțelege că toți banii se vor duce la Crucea Roșie pentru refugiații din Ucraina”.

Antonia: „Intră acum pe weareoneromania.com și ajută!”

Tom Odell, apariție surpriză la Gara de Nord

Cu o zi înainte de concertul de la Arena Națională, vedeta britanică Tom Odell a dat un mini-concert în Gara de Nord, pentru refugiații ucraineni și pentru trecători. S-a așezat în fața panoului de Sosiri și Plecări din gară și a cântat la pian piesa „Another Love”, melodia lansată în anul 2012 care i-a adus recunoașterea la nivel mondial, dar care a devenit imnul celor care protestează pașnic pentru pace zilele aceasta în întreaga lume împotriva invaziei ruse în Ucraina. Sute de oameni s-au oprit să îl asculte pe artist, mulți dintre ei vizibil emoționați.





