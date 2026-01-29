„I-am cerut personal lui Putin să nu tragă (rachete și drone – n.r.) împotriva Kievului și altor orașe timp de o săptămână. A fost de acord”, a declarat liderul republican de la Casa Albă în timpul unei ședințe de cabinet, fără a specifica o dată de începere a unui posibil armistițiu energetic.

Trump a ținut să menționeze că a sunat la Moscova împotriva sfatului consilierilor săi, care erau sceptici față de o astfel de inițiativă. „Mulți mi-au spus: «Nu irosi apelul, nu vei obține nimic». Și totuși, am făcut-o”, a insistat președintele american.

Mai devreme, bloggeri ruși pro-război și corespondenți militari ucraineni au relatat că atât forțele armate ruse, cât și cele ucrainene au primit ordin să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice.

Potrivit unui blogger rus pro-război, ordinul a intrat în vigoare de joi, ora 7:00, și este prevăzut să dureze până marți, 3 februarie.

Canalul ucrainean Supernova+ a confirmat că forțele armate ale Kievului au primit la rândul lor ordin să nu atace instalațiile energetice rusești.

Canalul pro-răbzoi „Belorussky Silovik” a relatat că „surse de încredere” au confirmat că „părțile prezente la negocierile (de săptămâna trecută – n.r.) de la Abu Dhabi au convenit asupra unui moratoriu temporar privind atacurile asupra sectorului energetic”. Potrivit sursei, mai multe unități ruse au primit deja un ordin „verbal” corespunzător, însă „nu toată lumea este încă la curent”.

Cu toate acestea, administratorul canalului ucrainean „Mykolaiv Vanek” a scris că „nu există un acord final între părți privind încetarea atacurilor asupra sectorului energetic”. „Ei (rușii – n.r.) nu vor înceta bombardamentele, chiar dacă li s-a impus acum un anumit tip de interdicție, în acest stadiu, ea nu va dura mult”.

Kievul și Moscova nu au confirmat zvonurile despre instaurarea unui armistițiu energetic. Întrebat pe această temă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze.

Potrivit Financial Times, posibilitatea unui astfel de armistițiu ar fi fost discutată în cadrul negocierilor trilaterale desfășurate pe 23 și 24 ianuarie la Abu Dhabi. Discuțiile s-au concentrat pe încetarea bombardamentelor asupra infrastructurii energetice ucrainene, în schimbul angajamentului Kievului de a se abține de la atacuri asupra instalațiilor petroliere și tancurilor petroliere rusești, notează publicația.

În decembrie 2025, Volodimir Zelenski a propus un acord similar, dar Kremlinul l-a respins sub pretextul că își dorește „pace pe termen lung”, nu măsuri temporare. În primăvara anului 2025, în urma unor discuții între Trump și Putin, a fost anunțat un prim moratoriu de 30 de zile privind încetarea atacurilor împotriva sectorului energetic. Cu toate acestea, acest moratoriu a fost încălcat imediat, cele două părți beligerante acuzându-se reciproc.

