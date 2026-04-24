Persoane reținute într-un dosar cu privire la recrutarea de muncitori străini

Aron Orban nu se află printre cei audiați, dar unii dintre asociații săi ar putea fi implicați, menționează publicația Telex. Ancheta continuă, iar Parchetul a transmis vineri, 24 aprilie, un nou comunicat despre acest caz de corupție.

Potrivit autorităților din Ungaria, a fost deschis un dosar penal împotriva a patru suspecți pentru infracțiunea de trafic de influență și alte infracțiuni, iar două persoane au fost deja arestate pentru corupție, cu privire la modul în care se desfășura recrutarea de muncitori străini.

Conform suspiciunilor, unul dintre bărbații reținuți i-ar fi spus acum trei ani unui antreprenor care se ocupă cu recrutarea de muncitori nepalezi că primește comenzi din cercurile politice și că va avea nevoie de zeci de mii de muncitori în decurs de un an sau doi. El a susținut că are relații de încredere excelente cu persoane influente din cadrul autorităților, motiv pentru care poate obține fără probleme permise de ședere pentru muncitorii străini.

Antreprenorul a încheiat apoi un contract cu reprezentantul unei firme, care este celălalt suspect reținut în cauză, după care a transferat un avans de 17.000 de euro pentru obținerea cât mai rapidă a permiselor de ședere pentru muncitorii nepalezi. Cu toate acestea, cererile de viză ale lucrătorilor asiatici au fost respinse, iar suma de câteva mii de euro nu a fost returnată antreprenorului de către suspecți, ci a fost împărțită între ei.

Ce legătură are fratele lui Orban cu acest dosar?

Dosarul a ajuns în atenția anchetatorilor, după ce o persoană fizică a depus o plângere împotriva partenerilor de afaceri ai lui Aron Orban, susținând că aceste persoane l-au înșelat. I s-a promis că vor obține vize de muncă și locuri de muncă în Ungaria pentru nepalezii recrutați de el, iar în acest demers îi va ajuta Aron Orban, fratele mai mic al lui Viktor Orban.

Bărbatul a plătit, dar, în cele din urmă, niciunul dintre nepalezii recrutați de el nu a primit viză. Cu toate acestea, jurnaliștii de la Telex au arătat că Aron Orban și compania sa, Multi Shoot, nu numai că aveau legături cu persoanele în cauză, dar au și colaborat activ la obținerea vizelor.

Cazul a izbucnit în octombrie 2024, la ceva timp după ce denunțătorul fusese audiat ca martor la parchet. Atunci a fost divulgată o înregistrare audio în care Aron Orban discuta, în Biroul Cabinetului Prim-Ministrului, cu David Hejj, unul dintre oamenii de încredere ai lui Viktor Orban.

Înregistrarea audio a dezvăluit faptul că Aron Orban și asociații săi, pe atunci încă necunoscuți, erau interesați de gestionarea dosarelor de viză.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE