Potrivit site-ului de știri Bumaga, muziciana, al cărei nume este Diana Loginova, se confruntă cu o singură acuzație administrativă: organizarea unei adunări publice neautorizate. De asemenea, ea a fost plasată în detenție administrativă pentru 13 zile, a adăugat Bumaga.

Loginova, care cântă sub numele de Naoko în trupa Stoptime, a fost arestată marți, după ce a fost filmată instigând o mulțime în centrul orașului Sankt Petersburg. Ea a interpretat piesa de succes a rapperului exilat Noize MC, „Swan Lake Cooperative”(n.r: Cooperativa Lacul Lebedelor).

Simbolul prăbușirii Uniunii Sovietice

Baletul Lacul lebedelor a devenit un simbol al prăbușirii Uniunii Sovietice, după ce a fost difuzat neîntrerupt la televiziunea de stat timp de trei zile în timpul tulburărilor din august 1991.

Titlul și versurile melodiei Noize MC fac referire și la faimoasa cooperativă Ozero („Lacul”), care a fost formată la mijlocul anilor 1990 de prietenii și colaboratorii lui Putin.

„Vreau să mă uit la balet, să danseze lebedele. Să tremure bătrânul de frică pentru lacul lui”, s-a auzit mulțimea de pe străzile din Sankt Petersburg cântând, în videoclipul viral.

Melodia antisistem „Swan Lake Cooperative” a fost lansată în 2022 și critică lipsa de reacție publică față de anexarea ilegală a Crimeei în 2014 și invazia pe scară largă care a urmat, scrie The Kyiv Post.

„Mi-ar plăcea să vorbesc cu tine / Dar televizorul este foarte zgomotos / Ia locul capului tău / Difuzoarele sale arată exact ca gura ta”/ „În tot acest timp, unde ați fost? / Opt ani lungi, monștrilor! / Puneți lebedele înapoi pe ecran / Vreau să văd baletul / Lăsați-l pe bătrân să tremure de frică pentru lacul său / Scoateți privighetorile de pe scenă(Cuvântul privighetoare, „solovey”, face referire la propagandistul regimului de la Kremlin, moderatorul TV Vladimir Soloviov) / Lăsați lebedele să danseze”/„Când totul se va termina, te vei preface că ești surd și mut / Ca și cum nici nu ai fi fost acolo / Fața ta e mai acră decât o corcodușă de Crimeea / Ești într-o stare de vagă disperare”, spune cântecul.

