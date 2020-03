De Viorel Tudorache,

Cântăreața degajă un tonus optimist, deși pandemia de coronavirus a îndoliat Italia și a devastat Lombardia.

”Lumea, ca să poată să stea în izolare, iese seara pe balcoane, cântă un cântec, se roagă. La noi blocurile formează un U şi lumea iese la balcoanele de la bucătărie. În urmă cu câteva seri băteau din capace şi strigau ‘la cantante rumena!’,’la cantante rumena!’, am ieşit cu chitara şi am cântat cu ei”, a povestit Claudia Şerdan pentru Agerpres.

Artista îndeamnă oamenii să stea în case, să nu intre în panică și să-și umple timpul cu activități utile.

”În altă seară s-au făcut 40 de minute de rugăciuni, au spus Rozariul împreună, a fost ceva emoţionant – oameni care până acum o lună nu se cunoşteau, nu se salutau în parcare.

Acum, în cele 5-10 minute cât ies pe balcon vor să cânte împreună, să se roage împreună, să nu se simtă singuri (…) Oamenii trebuie să stea în casă, liniştiţi, să nu intre în panică, fiindcă panica îţi scade sistemul imunitar şi nu te ajută să gândeşti limpede, dai direct în depresie.

Aşa că bucură-te că petreci mai mult timp cu familia, zugrăveşti casa dacă ai vopsea – cum am făcut eu. Am încercat să nu mă gândesc, dar singurul mod de a ne feri şi a-i feri şi pe alţii este să stăm în casă. Virusul are o perioadă de incubaţie 14 zile, chiar dacă nu ai simptome, îl poţi transmite. Asta a fost şi în Italia, lumea era purtătoare şi nu ştia”, a subliniat artista.