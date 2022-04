Artista ucraineană care a inspirat pictura de pe Liceul Mihai Bravu din București: „Am uitat cum e să trăiești și să nu-ți fie frică”

Pictura murală, intitulată Lacrimile Ucrainei, a fost realizată în aproximativ o săptămână și a fost gata în ultima zi a lunii martie. Pictorița ucraineană Anastasia Demchenko le-a mulțumit artiștilor români pe pagina sa de Instagram pentru că i-au popularizat creația în țara vecină și a promis că, atunci când războiul se va termina, va veni în București să o vadă cu ochii ei.

„Arta unește oamenii din întreaga lume. Le mulțumesc prietenilor mei pentru această lucrare extraordinară. Vă mulțumesc că ne susțineți și că vorbiți despre această crimă odioasă împotriva poporului ucrainean și a democrației din întreaga lume. Vă mulțumesc că nu păstrați tăcerea”, a scris artista la postarea pe care a făcut-o cu pictura din România.

Pictura de pe Colegiul Mihai Bravu din București, văzută de sus | Foto: Fâs Fâs

Pe perete mai apar steagul Ucrainei și deja cunoscutul slogan „Slavă Ucrainei” (ucraineană: Слава Україні!). „Am ales desenul Anastasiei pentru că reprezintă exact ceea ce mulți ucraineni au simțit în acea perioadă. Pentru ei, Ucraina este o fată frumoasă, iar acum ea plânge cu lacrimi de sânge, sângele vărsat al oamenilor ei dragi. Mii de oameni nevinovați”, au explicat artiștii pe pagina lor de Facebook, Fâs Fâs.

Anastasia Demchenko: „Plâng pentru țara mea, plâng pentru frații mei”

Anastasia Demchenko are 26 de ani și este artistă, graphic designer, voluntară și membru activ al asociației Vzayemopomich (Asistență reciprocă, organizație non-guvernamentală din Poltava, Ucraina).

„Pictez încă din copilărie”, mărturisește tânăra, într-o discuție cu Libertatea. „Natura din Ucraina, oamenii și spiritul ucrainean mă inspiră cel mai mult”, a mărturisit ea.

La vârsta de 17 ani a început o colaborare cu o agenție de turism locală, iar lucrările ei s-au vândut atât în Ucraina, cât și în străinătate.

Desenul Anastasiei Demchenko, care i-a inspirat pe artiștii români

„Am avut două expoziții proprii, dar numai în Ucraina. Prima a fost în orașul meu natal, Dykanka. Aveam 20 de ani. A doua expoziție a avut loc în Poltava (n.r. – oraș din centrul Ucrainei), un an mai târziu. Lucrez ca artist independent încă de la vârsta de 19 ani. Am pictat tablouri, pereți și am realizat diferite proiecte de artă”, a mai spus Anastasia.

Anastasia s-a mutat în Kiev, în urmă cu doi ani. Acolo a prins-o războiul, în Kiev se află și acum. „Îmi iubesc țara, fiecare centimetru din ea. Sunt mândră că sunt ucraineană și sunt recunoscătoare pentru tot ce am. De aceea plâng acum. Plâng pentru țara mea, plâng pentru frații mei”, a mai spus Anastasia.

Mi-e foarte greu, de fapt, să descriu în cuvinte tot ce simt acum. Mi-e groază să spun acest lucru, dar am uitat cum e să trăiești în pace și să nu-ți fie frică, în orice minut, că ai putea muri. Nu mai există niciun loc sigur în Ucraina. Anastasia Demchenko:

Picturile despre război s-au răspândit pe tot globul

De la începutul invaziei, lucrările artiștilor ucraineni au făcut înconjurul lumii, într-o mișcare de solidaritate fără precedent. Fie că a fost un desen cu președintele Zelenski, personificări ale răului cu Vladimir Putin în rol principal ori celebra replică a soldaților de pe Insula Șerpilor, „Corabie rusească de război, du-te dracului”, toate lucrările au fost preluate și distribuite de milioane de oameni.

Libertatea a adunat 15 astfel de desene din toată Europa. La Praga, o tânără își apără jucăriile și copilăria folosindu-se de steagul galben-albastru al țării. În Poznan, Polonia, președintele Ucrainei este înfățișat ca Harry Potter, în timp ce Putin este antagonistul seriei, Lord Voldemort.

