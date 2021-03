Perjovschi a declarat miercuri că desenele și au fost făcute pentru https://observatoruldesanatate.ro, e o campanie pro vaccinare a Ministerului Sănătăţii, iar onorariul a mers la Revista 22, pe care o ajută să supravieţuiască.

Artistul sibian a mai spus că în perioada crizei pandemice, el realizează desene de mobilizare: „Nu sunt «esenţial» în criză (decât să fac desene de mobilizare), dar devin esenţial după criză”, a mai spus artistul.

Perjovschi, în vârstă de 60 de ani, nu s-a vaccinat încă împotriva COVID, pentru că nu s-a încadrat în grupa de risc prevăzută, însă se va imuniza când i se va permite.

„Nu m-am vaccinat, că am doar 60 de ani, nu am boli cronice şi în meseria mea nu am contact direct cu multă lume, exceptând vernisajele. (…) O să mă vaccinez în etapa 3, cât pot de repede ca să pot merge să-mi fac expoziţiile afară”, a mai spus Dan Perjovschi.

Dan Perjovschi a devenit cunoscut prin mai multe expoziţii naţionale şi internaţionale, și a fost premiat de mai multe ori.

Desenele realizate de acesta se remarcă prin asocierile de cuvinte, cu un puternic mesaj civic.

Artistul are un zid al său la Sibiu, cel care delimitează curtea Teatrului Radu Stanca de restul străzii. „Ziarul Orizontal” sau zidul lui Perjovschi din Sibiu se întinde pe 183 de metri pătraţi de mesaje scrise cu cretă albă, pe un zid vopsit cu negru, asemenea unei table, pe 53 de metri lungime.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Foto: Facebook Gala Societății Civile/ Dan Perjovschi

Citeşte şi:

Medicul Radu Țincu: „Nu am reușit niciodată în acest an de pandemie să ajungem la cele 50.000 de teste efectuate pe zi”

De patru ori a fost condamnat Gheorghe Moroșan, criminalul de la Onești, o dată pentru vătămare corporală gravă

PARTENERI - GSP.RO O femeie a auzit niște bătăi, sub pământ, la câteva zile după ce s-a prăbușit un bloc în 1977. A venit și Ceaușescu. Ce s-a întâmplat când a ajuns dictatorul

Playtech.ro BOMBĂ! Cine este, de fapt, femeia care a omorât doi copii! Cât de bogată e...

Observatornews.ro Electricienii ucişi în apartamentul din Oneşti: Silviu - orfan de mamă, iar soţia lui Dan e asistentă în spitalul unde e internat ucigaşul

HOROSCOP Zodiile de Apă. Caracteristici, temperament și relația cu celelalte zodii

Știrileprotv.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum a fost împușcat agresorul din Onești de forțele speciale

Telekomsport Dezvăluiri din interior. Ce se întâmplă, de fapt, la clinica lui Gigi Becali. Un medic de acolo a rupt tăcerea

PUBLICITATE Oferta speciale pentru femei, în luna martie (Publicitate)