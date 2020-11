Artistul de muzică populară Radu Ille, despre lupta cu COVID-19. “Nu a fost deloc ușor. Nu-l desconsiderați pe nenorocitul ăsta”

“Nu am putut povesti nimănui, dar s-a împlinit o lună de când am avut marea încercare. Totul a început cu dureri de cap și temperatură ridicată. Mai întâi 38,1, apoi 38,4.

Am decis să mă testez singur, ca să zic așa, de COVID-19. Mai țineți minte cutiile acelea mici cu alifie chinezească puternic mirositoare?

Ei bine, mi-a adus un prieten din China așa ceva, într-o sticlă mare. Am mirosit sticla. O dată, de două ori, de trei ori. Nimic. Am tras pe nas cât am putut. Tot nimic!

Am luat o cantitate de alifie și mi-am introdus-o pe nara dreapta. Atunci am știut că nu poate fi vorba decât de COVID. Mi-am sunat soția, care bunul Dumnezeu a făcut să fie plecată cu copiii, câteva zile și i-am zis cu ce problemă mă confrunt”, a povestit pentru impact.ro Radu Ille.

Radu s-a tratat acasă

Pentru că situația nu s-a agravat, cântărețul a ales să se trateze acasă. “Nu a fost deloc ușor. Nu ai chef de nimic, nu-ți simți capul, dar cred că marele meu noroc a fost că nu am avut nevoie de ajutorul ventilatoarelor mecanice.

Cel mai greu a fost însă să stau departe de copiii mei”, a mai spus artistul, pentru sursa citată.

Radu a făcut un apel la populație să ia boala în serios. “Nu-l desconsiderați pe nenorocitul ăsta.

Nu știi niciodată când îți dă întâlnire, după cum nu cunoști nici modul în care organismul tău va reacționa după!”, a mai spus Ille pentru impact.ro.

