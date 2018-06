Biologul evolutiv și profesorul Alice Roberts a făcut o selecție cu lucrurile pe care omul ar trebui să le împrumute de la animale pentru a avea un corp perfect, potrivit mirror.co.uk.

Trăsăturile alese de profesor au fost chiar și ilustrate într-un model 3D care va apărea într-un documentar numit “Poate știința să mă facă perfect?”, difuzat de BBC4.

“Într-un fel, noi, oamenii, suntem victime ale succesului nostru, deoarece tot ceea ce este necesar pentru a câștiga în evoluție este să supraviețuiești suficient de mult pentru a-ți transmite genele”, scrie Roberts.

Anatomical oddity – join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO

— Prof Alice Roberts (@theAliceRoberts) 10 iunie 2018