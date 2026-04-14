Experții indică mai multe cauze. Printre acestea, se numără scumpirea pieselor auto și creșterea costurilor de reparație în service-uri. Totodată, anumite mărci de autoturisme au fost clasificate ca având un risc ridicat, din cauza frecvenței mari a accidentelor în care sunt implicate.

„Sistemul bonus-malus nu mai protejează suficient șoferii, chiar și cei fără accidente recente plătesc mai mult”, avertizează brokerii.

Un alt factor este schimbarea categoriei de vârstă a șoferului, unele fiind considerate cu risc mai mare. Conform sursei citate, aproximativ 30% dintre șoferi aleg să circule fără asigurare, riscând amenzi de până la 2.000 de lei și confiscarea plăcuțelor de înmatriculare. Situația economică și incertitudinea de pe piața asigurărilor contribuie la această tendință îngrijorătoare.

