Potrivit directorului executiv al DSP Publică Hunedoara, Sebastian Mezei, citat de Agerpres, asistenta a băgat flacoanele în congelator și le-a lăsat timp de 18 ore la minus 19 grade Celsius, deși ele ar fi trebuit puse în frigider.

Asistenta comunitară, care a vorbit sub protecția anonimatului, susține, potrivit sursei citate, că de vină sunt cei de la Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, care acum încearcă să își acopere greșelile. ”Eu nu am făcut o culpă medicală. Nu am făcut! Ci pur și simplu a fost o eroare de conduită a celor de la DSP”, se apără femeia.



”Faptul că nimeni nu mai recunoaște nimic, asta dovedește cine sunt cei care ne conduc. Eu nu am fost singură când am preluat vaccinul. Mai eram cu încă o asistentă care e martoră. Am stat o oră, de la ora unu până la ora două și ceva, cu vaccinurile în brațe, în poarta școlii! Am sunat în toate părțile în disperare, să-mi deschidă cineva să intru în instituție. Am început să urlu în telefon: dom`le, dar vi se pare normal să stau cu vaccinurile în brațe?!? Păi, trebuia cineva să mă aștepte. Nu-i poliție, nu-i nimic!”, a declarat asistenta comunitară.

Femeia a precizat și că a sunat la call center-ul DSP din Hunedoara, unde a întrebat ce trebuie să facă cu dozele de vaccin.

”Am vorbit la telefon cu cel de la call center din Deva. M-a întrebat câte grade, dacă am dispozitivele termometru și acel termoscaner care identifică dacă frigiderul a avut o problemă în perioada cât a fost în priză. Nu existau! Am zis: dom`le, nu există în frigider aceste dispozitive! Ce fac? Pune în congelator și sigilează congelatorul. Eu am făcut cum mi s-o spus. După ce am închis frigiderul, la fel cum mi s-a spus, congelator și sigilat, l-am sigilat, am sunat doctorul și am spus: m-au sunat de la Deva, l-am sigilat tot, am lăsat poliția și am plecat. Deva a știut unde se află vaccinul”, mai spune asistenta comunitară.

Mai mult, aceasta precizează că din kit-ul pentru vaccinare lipseau materiale esențiale, iar inventarul a fost făcut în mijlocul drumului.

”În stradă am făcut inventarul cu materialele necesare cu ce-mi dăduseră ei, unde lipseau cu desăvârșire: tensiometrul, pulsooximetrul, termoscaner, materiale prevăzute, cutii galbene… Lipseau cu desăvârșire. Nu poți să vii tu să mă acuzi, fără să vezi că de fapt și de drept tu m-ai lăsat în drum”, declară asistenta comunitară.

Aceasta susține că, tot ce a făcut, a făcut la indicațiile celor de la DSP Hunedoara.

”Duminică era timpul meu liber. Nu a avut cine să se ducă să preia vaccinul și am fost sunată de coordonator să mă duc eu, dar eu tot ce am făcut, am făcut la indicațiile lor, că nu era treaba mea acolo.

Eu nu am făcut o culpă medicală. Nu am făcut! Ci pur și simplu a fost o eroare de conduită a celor de la DSP. Și acum ei toți dau vina pe mine, că eu sunt vinovată. De ce? Că m-am oferit să le iau vaccinul din drum?”, a mai declarat asistenta comunitară.

Primarul din Vulcan: ”Cine i-a pus vaccinurile în brațe ar trebui să răspundă”

Asistenta comunitară este apărată de primarul municipiului Vulcan,

Cristian Merișanu. Edilul susține că angajata sa nu are nicio vină, că ea a urmat doar ordinele celor de la DSP Hunedoara.

”Față de mine n-a făcut nimic. Ce a făcut ea în timpul liber, că i-au dat unii în brațe ceva și acum o acuză că nu a făcut ce trebuie cu ele. Nu știu, dar cine i le-a pus în brațe ar trebui să răspundă. Nu există niciun protocol nici măcar între ea și DSP, ca să ne înțelegem. Nu există o hârtie scrisă, un angajament, un contract, un… Nu știu… de voluntariat, de cum s-o chema ea”, a mai declarat Cristian Merișanu.

