După ore întregi de munca ,in care mama mea se sacrifica pentru oamenii infectați cu acest virus , trup și suflet pentru meseria aleasa, fără vreun gând de abandon sau de regret pentru ceea ce face, asta e respectul pe care îl primește zilnic din partea vecinilor , cel mai trist, chiar a apropiatiilor, pentru faptul ca vine acasa de la munca si pentru ca împart aceeași scara de bloc , privind-o ca pe un om de cea mai joasa speța . Greșit! Mama mea e un erou, mama mea, încearcă sa ne salveze , sa fie alături in aceasta situație de oamenii care au nevoie ! In loc sa primească laude pentru curajul ei( subliniez, multe cadre medicale au abandonat misiunea asta) , mama mea e jignita, alungată și mai ales discriminata !Sunt dezmagita de societatea in care trăiesc și de ceea ce primește un om care se sacrifica ajutând .