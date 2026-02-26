Aston Martin, care are circa 3.000 de angajaţi, nu a specificat un calendar exact pentru concedieri, dar a precizat că majoritatea economiilor se vor reflecta în 2026. Reducerea de personal include şi o diminuare de 5% anunţată în 2025.

În încercarea de a-şi echilibra bugetul, compania a revizuit planul său de investiţii pe cinci ani, reducându-l de la două miliarde la 1,7 miliarde de lire sterline. Această ajustare presupune amânarea unor proiecte de dezvoltare a vehiculelor electrice.

Acţiunile Aston Martin au crescut cu aproape 5% miercuri dimineaţă, după nouă zile consecutive de scăderi. În ciuda acestei creşteri, compania continuă să se confrunte cu dificultăţi financiare, având o datorie de 1,38 de miliarde de lire şi raportând o pierdere operaţională de 259,2 milioane de lire în 2025.

„Tarifele americane sunt extrem de perturbatoare, iar cererea din China rămâne extrem de slabă”, a declarat compania.

În pofida acestor provocări, Aston Martin preconizează o „îmbunătăţire semnificativă” a performanţei financiare până în 2026, estimând marje brute de aproximativ 30% şi un EBIT ajustat aproape de pragul de rentabilitate.

Un factor pozitiv este reprezentat de livrarea a aproximativ 500 de unităţi ale noului supercar hibrid Valhalla în acest an.

Pentru a-şi consolida situaţia financiară, săptămâna trecută compania a încheiat un acord de 50 de milioane de lire pentru vânzarea drepturilor perpetue de branding ale echipei sale de Formula 1.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE