S-au învârtit de aproape 5 mii de ori în jurul Pământului

Astronauții s-au întors pe Pământ la bordul unei capsule SpaceX Crew Dragon, după un drum de 17 ore de la Stația Spațială Internațională (ISS). Povestea celor doi a devenit un subiect fierbinte în politica americană, mai ales după ce Donald Trump și Elon Musk au susținut că astronauții ar fi fost abandonați în spațiu de administrația Biden. Wilmore a respins aceste acuzații și a subliniat că nu au fost părăsiți.

„Nu am fost uitați în orbită. Poate că nu am ajuns acasă cum am planificat, dar am fost pregătiți pentru toate situațiile”, au declarat ei.

Antrenați pentru imprevizibil, ar fi dispuși să plece iar

În ciuda problemelor tehnice întâmpinate, ei au spus că ar fi dispuși să zboare din nou cu Starliner. Wilmore, care a fost comandantul misiunii, a menționat că există lecții de învățat din această experiență și că, în ciuda dificultăților, procesul a fost o oportunitate de învățare:

„Vom rezolva toate problemele pe care le-am întâmpinat. Vom repara, vom face să funcționeze. Spațiul este un domeniu greu, drumul nu este niciodată drept. Fiecare misiune este o lecție. Nu vreau să arăt cu degetul. Vrem să învățăm și să îmbunătățim viitorul”, a declarat Wilmore.

Prima masă după întoarcere, un sendviș cu brânză

Suni Williams a povestit că primul lucru pe care l-a făcut acasă a fost să mănânce un sendviș cu brânză la grătar, pentru că în copilărie tatăl ei, vegetarian, i-l pregătea des.

„Mâncarea îmi amintește de casă. În plus, abia așteptam să îmbrățișez soțul și câinii”, a spus ea.

Deși au fost blocați atât de mult, cei doi nu s-au plâns. Ei sunt căpitani în rezervă ai Marinei SUA și știau de la început riscurile unei astfel de misiuni.

Wilmore a povestit că a participat la slujbele bisericii și în spațiu, conectându-se online cu pastorii săi. „Aveam nevoie de această legătură spirituală, chiar dacă de la distanță. M-a ajutat zi de zi”.

Astronauții au petrecut 286 de zile în spațiu, au făcut 4.576 de orbite în jurul Pământului și au călătorit 195 de milioane de kilometri. Deși totul a părut un coșmar, specialiștii spun că lucrurile nu au fost chiar atât de rele.

