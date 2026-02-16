Alertă de călătorie severă

Relațiile tot mai tensionate dintre Polonia și Federația Rusă, pe fondul conflictului prelungit din Ucraina, au culminat cu o alertă de călătorie severă. Autoritățile de la Varșovia reacționează astfel la riscurile tot mai mari din regiune.

În fapt, Kremlinul interzice activitatea majorității misiunilor diplomatice ale Poloniei din Federația Rusă. În prezent, doar Ambasada Poloniei de la Moscova mai rămâne deschisă.

Conform comunicatelor oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe de la Varșovia și ale Ambasadei de la Moscova, cetățenii polonezi ar trebui să evite călătoriile în Rusia, cu excepția celor strict necesare.

Persoanele de cetățenie poloneză care se află pe teritoriul Rusiei ar trebui să ia în considerare cu toată seriozitatea părăsirea Federației Ruse, în măsura în care situația lor personală sau profesională le permite acest lucru.

Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei recomandă utilizarea tuturor mijloacelor de transport disponibile, fie ele comerciale sau private, pentru întoarcerea în țară.

Rusia a retras autorizațiile de funcționare pentru consulate

Această situație este o consecință directă a faptului că Rusia a retras autorizațiile de funcționare pentru consulatele poloneze. Polonia nu mai deține niciun consulat general în Rusia, singura reprezentanță activă rămânând Ambasada de la Moscova.

„Din cauza reducerii progresive a personalului diplomatic și consular al Republicii Polone în Rusia — provocată de decizia autorităților locale de a retrage autorizațiile de funcționare pentru consulatele generale din Sankt Petersburg și Königsberg (Kaliningrad) — posibilitatea de a acorda asistență consulară directă cetățenilor polonezi este tot mai limitată», avertizează Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia,” au transmis autoritățile poloneze.

Evacuarea din Rusia, „dificilă sau chiar imposibilă”

În același timp, Ministerul Afacerilor Externe declară că nu se mai consideră pregătit să gestioneze situațiile de urgență.

„Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că neînregistrarea călătoriilor în Rusia în sistemul Odyssee va îngreuna considerabil intervențiile consulare în situații de urgență. În cazul unei deteriorări drastice a condițiilor de securitate, al închiderii granițelor sau al altor situații neprevăzute, evacuarea s-ar putea dovedi a fi foarte dificilă sau chiar imposibilă”, avertizează instituția.

Persoanele cu dublă cetățenie sunt considerate exclusiv cetățeni ruși

Ministerul avertizează, de asemenea, asupra unor posibile măsuri ale autorităților ruse, precum reținerile arbitrare, verificarea conținutului telefoanelor mobile și, eventual, interzicerea părăsirii țării pentru persoanele cu dublă cetățenie.

Guvernul de la Varșovia recomandă purtarea permanentă a documentelor de identitate, inclusiv a pașaportului și a cardului de migrație.

De asemenea, se arată că persoanele care dețin cetățenia poloneză și, în același timp, un pașaport al Federației Ruse sunt considerate, conform legislației ruse, exclusiv cetățeni ruși.

Acest lucru înseamnă că, în anumite circumstanțe, acestea pot fi recrutate forțat în forțele armate ruse. În cazul în care granițele s-ar închide, părăsirea Rusiei și organizarea unei evacuări ar putea deveni complet imposibile.

În Rusia există reglementări stricte, de exemplu, în ceea ce privește fotografierea obiectivelor ce țin de securitatea statului. Încălcarea acestei interdicții poate atrage după sine pedeapsa cu închisoarea.

Conform ministerului de la Varșovia, călătoriile dinspre Rusia către Polonia sunt în prezent puternic îngreunate. Zborurile directe între cele două țări rămân în continuare suspendate, iar utilizarea cardurilor bancare poloneze pe teritoriul rus este imposibilă.

Arestarea cetățenilor polonezi, ca parte a politicii Kremlinului

Cazul lui Krzysztof Galos, un cetățean polonez care a încetat din viață într-un lagăr de prizonieri din Rusia, a atras o atenție deosebită în Polonia.

Galos trecuse granița polono-ucraineană la data de 14 aprilie 2023. Telefonul său a fost localizat inițial la Odesa, apoi la Berîslav. Ulterior, acesta s-a deplasat în regiunea Zaporojie, unde a dispărut pe 20 aprilie.

Conform mărturiilor unor foști colegi de detenție, polonezul a fost bătut atât de crunt în Centrul de Detenție nr. 2 din Taganrog (Rusia), încât a murit.

Arestarea în Polonia a arheologului rus Alexander Butiaghin – urmărit penal în Ucraina pentru săpături ilegale în Crimeea ocupată de Rusia – a provocat, la rândul său, o mare agitație în Rusia și a declanșat dorința de răzbunare.

Serghei Mardan, unul dintre cei mai radicali jurnaliști, bloggeri și propagandiști din Rusia, care susține activ războiul lui Putin în Ucraina, a declarat la postul de radio Komsomolskaia Pravda:

„În acest caz, ar fi logic să confruntăm Polonia cu argumente categorice – să arestăm doi sau trei polonezi pentru că au traversat strada prin loc nepermis și să îi schimbăm cât mai repede posibil. Aceasta este singura modalitate de a-l elibera pe Butiaghin”.

Ambasada Poloniei la Moscova precizează: „Pentru oricine ia în considerare o călătorie în Rusia sau se află deja pe teritoriul acestei țări, este de o importanță crucială să urmeze recomandările Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei și să efectueze o evaluare a riscurilor privind actuala situație politică și de securitate.”

