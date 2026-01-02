În Spațiu, gătitul devine experiment științific

Dispozitivul, livrat la bordul navetei Shenzhou-21 pe 4 noiembrie 2025, funcționează complet diferit față de grătarele tradiționale.

Fără flăcări deschise, fum sau cărbuni, acesta utilizează convecția aerului cald, un proces care necesită control absolut al mișcării aerului și temperaturii.

„În microgravitație, aerul cald nu se ridică, ci se răspândește imprevizibil, transformând gătitul într-un experiment științific”, explică specialiștii citați de kaldata.

Această tehnologie promite să revoluționeze alimentația în spațiu, oferind posibilitatea procesării termice a alimentelor reale, spre deosebire de meniurile clasice liofilizate.

Mai mult decât atât, mirosul și gustul unei mese proaspăt preparate pot influența pozitiv starea mentală a astronauților, care petrec luni întregi departe de Pământ.

„Un prânz cald și normal contribuie la menținerea tonusului și a moralului în spațiu”, subliniază experții. Abordarea Chinei este considerată mai ambițioasă decât încercările anterioare, cum ar fi coacerea fursecurilor cu ciocolată pe Stația Spațială Internațională în 2019. Obiectivul este crearea unei tehnologii autonome de bucătărie spațială, aplicabilă în misiuni de lungă durată sau baze lunare viitoare.

Provocările gătitului în microgravitație

Experimentul s-a confruntat cu numeroase dificultăți. Resursele de căldură și electricitate sunt strict planificate la bordul stației, iar chiar și o firimitură poate reprezenta un pericol dacă ajunge în echipamentele sensibile.

De aceea, cuptorul este echipat cu multiple protecții și funcționează pe intervale de timp strict reglementate.

Ambițiile Chinei nu se opresc aici. În următorii ani, sunt planificate experimente pentru cultivarea legumelor la bord, procesarea deșeurilor alimentare și crearea meselor prin imprimare 3D.

Astronauții ar putea astfel să «imprime» alimente cu texturi și gusturi similare celor de pe Pământ.

Departe de a fi doar o curiozitate, gătitul pe orbită deschide calea spre misiuni spațiale mai independente și spre un viitor în care viața umană permanentă în afara Pământului devine posibilă.