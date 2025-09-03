Garan este un norocos care a văzut Pământul de pe Stația Spațială Internațională

Este nevoie de multe experiențe dificile în viață pentru a dezvolta o mentalitate filosofică. Mulți oameni de succes au atins măreția într-un domeniu doar după ce au trecut prin experiențe de viață dificile și și-au dat seama de importanța timpului lor petrecut pe Pământ.

Astronautul Ronald Garan este un astfel de om care a avut o revelație, în timp ce se afla în spațiu. După ce a participat la trei misiuni spațiale diferite între 2008 și 2011, potrivit NASA, Garan a petrecut peste 178 de zile în spațiu.

Într-un interviu acordat Big Think, reflectând asupra a ceea ce l-a învățat timpul petrecut în spațiu, Garan a vorbit despre cum oamenii de pe Pământ „trăiesc într-o minciună”.

Garan este unul dintre acei oameni norocoși care au experimentat o priveliște extraordinară a Pământului, de pe Stația Spațială Internațională. „Când vedem planeta noastră din perspectiva spațiului, anumite lucruri devin incontestabil clare. Încercăm încontinuu să abordăm probleme precum încălzirea globală, defrișările și pierderea biodiversității ca probleme de sine stătătoare, când, în realitate, acestea sunt doar simptome ale problemei fundamentale. Iar problema este că nu ne vedem ca fiind planetari”, a spus el.

Suntem păziți de o atmosferă „subțire ca hârtia”, iar banii nu se văd din spațiu

Garan a putut admira fenomene naturale incredibile, cum ar fi fulgerele și aurorele boreale, din spațiu. În acele momente, Garan și-a dat seama că o atmosferă „subțire ca hârtia” protejează o multitudine de specii de pe planeta noastră. „Am văzut o biosferă iridescentă plină de viață. Nu am văzut economia”, a adăugat el.

Atunci și-a dt Garan seama că ceea ce prioritizăm și prețuim în viață este destul de banal în comparație cu adevărul, anume că suntem în primul rând, ființe planetare. „Întrucât sistemele noastre create de om tratează totul, inclusiv sistemele de susținere a vieții planetei noastre, ca o filială deținută în întregime de economia globală, este evident din punctul de vedere al spațiului că trăim într-o minciună”, a explicat astronautul.

Garan a subliniat că oamenii trebuie să își sorteze prioritățile de la „economie, societate, planetă” la „planetă, societate, economie”. El a subliniat că este esențial ca oamenii să evolueze mai mult.

Garan a vorbit apoi despre cum această perspectivă este un factor comun printre mulți astronauți. Se numește „Efectul vederii în ansamblu”, care îi face pe astronauții care se întorc din spațiu să simtă că au trecut printr-o transformare.

„Efectul de vedere în ansamblu descrie schimbarea pe care o au astronauții atunci când văd planeta suspendată în întunericul spațiului. Există această revelație care apare atunci când își dau seama cât de interconectați și interdependenți suntem cu toții”, a explicat astronautul.

Oamenii sunt inextricabil legați unii de alții

Garan a subliniat că oamenii trebuie să realizeze „faptul fundamental al structurii interconectate a întregii realități”. Faptul că noi, cei de pe Pământ, suntem cu toții „inextricabil legați” unii de alții ca ființe simțitoare pe această planetă ar trebui perceput de oameni, conform lui Garan.

Așadar, în loc să acorde prioritate economiei, astronautul insistă ca oamenii să își îmbrățișeze realitatea ca specie similară pe Pământ, încercând în același timp să protejeze această planetă incredibilă care ne susține.

„Unul dintre lucrurile pe care le-am realizat în timpul petrecut în spațiu este că nu suntem pe Pământ, ci suntem de pe Pământ. Și pentru a merge mai departe, nu suntem în univers, ci suntem universul”, a subliniat Garan.

„Sunt foarte optimist pentru că văd destul de clar o conștientizare a naturii noastre interdependente. Această conștientizare va atinge în cele din urmă o masă critică și, atunci când va atinge masa critică, vom putea rezolva problemele cu care se confruntă planeta noastră.”

Pământul este singura casă pe care oamenii au cunoscut-o vreodată

Cuvintele emoționante ale lui Carl Sagan despre imaginea Pământului realizată de Voyager au reflectat cuvintele lui Ronald Garan.

„Aici e. Acolo e casa noastră. Acolo suntem noi. Pe ea, toți cei pe care îi iubiți, toți cei pe care îi cunoașteți, toți cei de care ați auzit vreodată, fiecare ființă umană care a existat vreodată, și-a trăit viața… pe un fir de praf suspendat într-o rază de soare”, a spus Sagan.

„Probabil că nu există o demonstrație mai bună a nebuniei înfumurării umane decât această imagine îndepărtată a lumii noastre minuscule”, a spus el, conform NASA. „Pentru mine, aceasta subliniază responsabilitatea noastră de a ne purta mai bine unii cu alții și de a păstra și prețui acest punct albastru, Pământul, singura casă pe care am cunoscut-o vreodată.”

