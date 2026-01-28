Descoperire promiţătoare a unei noi exoplanete similare Pământului

Planeta, denumită HD 137010 b, orbitează în jurul unei stele asemănătoare Soarelui şi este cu 6% mai mare decât Pământul, potrivit unui studiu publicat în „Astrophysical Journal Letters” de cercetători de la Universitatea Southern Queensland (UniSQ).

„Această exoplanetă este cu adevărat interesantă”, a declarat Chelsea Huang, cercetătoare UniSQ, adăugând: „De la descoperirea primei exoplanete, acum 30 de ani, am încercat mereu să găsim geamăna Pământului”.

HD 137010 b este potenţial locuibilă

Descrisă ca „locul în care Pământul întâlneşte Marte”, HD 137010 b se află într-o zonă în care distanţa faţă de steaua gazdă ar putea permite existenţa apei în formă lichidă.

„Definiţia zonei locuibile este zona din jurul stelei unde apa ar putea exista în formă lichidă. Această planetă candidată se află la limita conceptului de potenţială locuibilitate”, a explicat Alex Venner, autorul principal al studiului.

Venner estimează o probabilitate de 50% ca HD 137010 b să fie locuibilă. Cu toate acestea, dacă atmosfera sa nu sprijină condiţiile potrivite, planeta ar putea avea un climat extrem, cu temperaturi de până la minus 70 de grade Celsius.

Este nevoie de o confirmare pentru a califica exoplaneta ca locuibilă

Deocamdată, HD 137010 b este considerată o „planetă candidată”, fiind nevoie de cel puţin încă o observaţie pentru a-i confirma statutul.

„Trebuie să aşteptăm dezvoltarea următoarei generaţii de instrumente pentru a afla masa acestei planete”, a spus Huang, subliniind limitările actuale ale tehnologiei.

Jessie Christiansen, cercetătoare la Institutul de Ştiinţă Exoplanetară al NASA, a calificat descoperirea drept „incredibil de tentantă, dar aproape sfâşietoare”, din cauza faptului că este bazată pe un singur tranzit: „Standardul de aur este de trei tranzituri”.

HD 137010 b ar putea fi singura planetă stâncoasă cunoscută din zona locuibilă

Această descoperire a fost posibilă datorită unui proiect de ştiinţă cetăţenească, Planet Hunters, grup condus de Universitatea Oxford.

„Este un obiect cu adevărat unic, având în vedere că există foarte puţine planete candidate cu parametri fizici similari”, a mai explicat Venner. După ani de cercetări, concluziile sale au atras atenţia NASA.

Profesorul Jonti Horner de la UniSQ a avertizat că termenul „potenţial locuibilă” trebuie folosit cu prudenţă: „Dacă am privi sistemul solar de pe o altă stea, am putea considera Venus, Pământul şi Marte drept planete potenţial locuibile, dar doar una dintre ele este de fapt locuibilă”.

El a numit HD 137010 b „exact genul de planetă pe care toată lumea vrea s-o găsim” şi a subliniat că aceasta oferă o „scurtă incursiune tentantă în ceea ce rămâne încă de descoperit”.

Potrivit agenţiei Xinhua, dacă HD 137010 b va fi confirmată drept o planetă reală, aceasta ar putea deveni singura planetă stâncoasă cunoscută din zona locuibilă a unei stele asemănătoare Soarelui.

