Preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a convocat joi un consiliu extraordinar de securitate cu privire la situaţia din nord-vestul Siriei, după ce trupele turce au fost vizate de atacuri ale regimului sirian.

Mai mult, 36 de soldaţi răniţi au fost spitalizaţi la Hatay, provincie turcă de la graniţa cu Siria, scrie Agerpres.

Potrivit canalelor de televiziune NTV şi CNN-Türk, Erdogan a prezidat joi seara la Ankara o reuniune la care au participat înalţi oficiali.

