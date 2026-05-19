Potrivit surselor apropiate anchetei, presupusul autor al atacului s-a predat poliției locale marți dimineață, în jurul orei 4:00.

Un bebeluș se zbate între viață și moarte

Atacul s-a soldat cu decesul pe loc a două persoane și rănirea gravă a altor patru. Persoanele decedate sunt părinții atacatorului. Trupurile neînsuflețite au fost descoperite într-o mașină, prezentând multiple răni prin împușcare.

Un bebeluș de doar șapte luni, fiul presupusului agresor, este în stare critică. Copilul a fost împușcat de două ori și este internat la terapie intensivă în cadrul Spitalului Universitar Torrecárdenas.

În atacul armat au mai fost răniți un al doilea copil, cu vârsta sub doi ani, o femeie, care se află în stare gravă și un bărbat de 60 de ani. Toți trei sunt în prezent internați.

Filmul evenimentelor și ipoteza anchetatorilor

Primele apeluri de urgență au fost înregistrate la scurt timp după ora 23:00, în zona „El Canalillo” din apropiere de Balanegra.

Incidentul s-a petrecut pe strada Mar Adriático din El Ejido, o zonă izolată, cu locuințe dispersate printre sere.

La fața locului au fost mobilizați numeroși ofițeri ai Gărzii Civile, inclusiv trupe speciale din cadrul Grupului de Acțiune Rapidă (GAR), alături de echipaje medicale de urgență.

Garda Civilă a încadrat oficial incidentul drept un caz de violență domestică, excluzând din start alte motive.

Autoritățile investighează proveniența armei folosite, deoarece tânărul de 25 de ani nu poseda permis de port-armă.

Până în acest moment, oficialii nu au confirmat care a fost declanșatorul masacrului și nici dacă primele focuri de armă au fost trase în interiorul casei sau în plină stradă. Investigațiile continuă.

