„Au fost confirmate decesele a 11 persoane, dintre care 10 au murit la fața locului și una în timp ce primea îngrijiri medicale într-un centru spitalicesc”, au declarat autoritățile.

De asemenea, s-a precizat că „12 persoane au fost rănite în urma focurilor de armă”. Poliția investighează și caută persoanele responsabile pentru atac.

Orașul Salamanca a fost scena altor incidente violente recent. În noaptea de sâmbătă, patru saci cu rămășițe umane au fost descoperiți abandonați în aceeași localitate.

Statul Guanajuato, un important centru industrial și turistic, a devenit un focar al violenței din cauza conflictelor între grupurile criminale care își dispută controlul asupra traficului de droguri și al combustibilului, conform analiștilor.

Deși guvernul mexican a anunțat o scădere a ratei omuciderilor în 2025, astfel de incidente continuă să zguduie regiunea.