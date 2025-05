Update 22.24. Potrivit poliției, persoana arestată este o femeie în vârstă de 39 de ani. Conform informațiilor SPIEGEL, se spune că ea suferea de probleme de sănătate mintală. În prezent, nu există dovezi ale unui posibil motiv. Femeia s-a lăsat arestată fără a opune rezistență. Un cuțit a fost confiscat.

Potrivit pompierilor, numărul răniților a crescut acum. Conform rapoartelor, 17 persoane au fost rănite, dintre care patru sunt în stare gravă.

Pompierii raportaseră anterior trei persoane cu răni care le pun viața în pericol, trei grav rănite și șase ușor rănite.

Știre inițială. Traficul feroviar în gara centrală a fost complet oprit. Incidentul s-a petrecut pe peronul 13/14. Inițial, s-a vorbit despre opt răniți, dar poliția a precizat ulterior: trei victime sunt în stare critică, alte trei sunt grav rănite, iar șase persoane au răni ușoare.

BREAKING: At least 12 people have been stabbed at a train station in Hamburg, Germany, according to NDR. The suspect is reportedly in custody. pic.twitter.com/kqBmt46azZ — Defence Index (@Defence_Index) May 23, 2025

Conform informațiilor Bild, unii dintre răniți primesc îngrijiri medicale în trenuri. Motivele din spatele atacului rămân deocamdată neclare. Între timp, o echipă de intervenție în criză a Crucii Roșii a sosit la fața locului pentru a oferi asistență rudelor victimelor.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a elucida circumstanțele acestui incident șocant care a perturbat viața cotidiană în cea mai aglomerată gară din Hamburg.

