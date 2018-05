Atac cu cuțitul în Paris! Un bărbat a înjunghiat mai multe persoane, înainte să fie împușcat mortal de polițiști.

Potrivit Le Parisien, atacul a avut loc în apropiere de Opera Garnier din Paris. Un bărbat a înjunghiat mai multe persoane, înainte ca poliția să intervină. Presa scrie că două persoane au fost ucise, printre care și atacatorul.

Footage of scene where at least one person was killed, multiple people injured in stabbing incident at Place de l’Opera in Paris.pic.twitter.com/ofj9B2ctD9

— Josh Caplan (@joshdcaplan) May 12, 2018