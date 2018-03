Împușcături și luare de ostatici în Franța. Un bărbat, despre care presa franceză scrie că este marocan, a fost ucis de forțele de intervenție după ce a luat ostateci mai mulți oameni într-un supermarket din Trebes și a omorât trei oameni în timpul atacului.

UPDATE: 15:58: Atacatorul care a comis atacul din sud-vestul Franței a ucis cel puțin trei persoane și a rănit alte două persoane în trei incidente separate în jurul orașului Carcassonne, au declarat surse de securitate pentru AFP .

Omul a furat mai întâi o mașină, vineri dimineață, omorând un pasager și rănind șoferul. Apoi de la volanul aceleiași mașini a tras într-un grup de polițiști, rănind unul dintre ei.

Atacul s-a încheiat într-un supermarket din Trebes, unde a luat opt ostateci și a omorât două persoane.

UPDATE: 15:52: Potrivit BBC, atacatorul din supermarketul aflat în orașul Trebes, a fost împușcat mortal de polițiști.

UPDATE 15.35: Emmanuel Macron a vorbit la Bruxelles despre atacul terorist din sudul Franțe. El a spus că ministrul de Interne este pe drum spre Trebes și că premierul și-a anulat vizita pe care o făcea și s-a întors la Paris.

Macron a adăugat că va pleca în scurt timp spre Paris și va participa la coordonarea acțiunii din Trebes.

UPDATE 15.05: Bărbatul care ține mai multe persoane ostateci într-un supermarket a fost identificat drept un marocan care era în atenția autorităților franceze, fiind catalogat ”posibil extremist”, scrie AFP, citând surse din forțele de securitate.

UPDATE 14.50: Polițiștii au confirmat pentru AFP că aceeași mașină a fost folosită pentru atacul asupra polițiștilor din Carcassonne ca și pentru luarea de ostateci din orașul vecin Trebes.

Potrivit presei franceze, bărbatul care ține opt persoane ostateci în supermarketul Super U din Trebes cere eliberarea lui Salah Abdeslam, a cărui proces a început în Belgia în luna februarie.

UPDATE 14.30: Poliția franceză a transmis că sunt cel puțin 12 persoane au fost rănite în atac terorist din Trèbes. Două persoane au fost ucise până acum. O sursă de poliție a declarat pentru Reuters că opt persoane sunt în continuare ostateci în supermarketul din Trèbes.



UPDATE 14.11: Cel puțin două persoane au murit până acum în luarea de ostatici în supermarketul din orașul francez Trebes, scrie AFP, care citează surse din poliție.

“Majoritatea angajaților și clienților Super U au reușit să fugă”, a declarat o sursă pentru AFP , adăugând că un ofițer de poliție a fost în contact cu atacatorul.

Un martor a declarat pentru AFP că suspectul a strigat “Allahu Akbar, o să vă ucid pe toți ” înainte de a intra în supermarketul Super U.

