Noapte de teroare în Rusia, 32 de drone ucrainene au fost doborâte

Guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Milyaev, a anunțat primul pe Telegram că două persoane și-au pierdut viața în urma atacului, iar alte două au fost spitalizate. Ulterior, bilanțul a indicat trei morți.

Guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Milyaev, a anunțat atacul pe rețeaua Telegram. Foto: Captură

Tula se învecinează la nord cu regiunea Moscova, una dintre zonele vizate de atacurile cu drone.

Apărarea antiaeriană, mobilizată masiv

Ministerul rus al Apărării a transmis că, în total, 32 de drone ucrainene au fost interceptate și distruse peste noapte de sistemele de apărare aeriană. Cele mai multe, 11, au fost doborâte deasupra regiunii Tula, iar alte 7 în regiunea Belgorod. Au fost raportate și interceptări în Briansk, Kaluga, Crimeea, Oriol, Kursk, Voronej, Riazan, regiunea Moscova și Tula.

„În timpul nopții trecute, sistemele de apărare aeriană aflate în serviciu au interceptat și distrus 32 de vehicule aeriene fără pilot ucrainene”, a transmis ministerul rus al Apărării, anunță agenția de presă TASS.

Printre ținte, o fabrică strategică din Rusia

Potrivit presei internaționale, mai multe drone kamikaze ucrainene au vizat în cursul zilei de azi Uzina de Instrumente Arzamas din regiunea Nijni Novgorod.

Several one-way attack drones launched by Ukraine targeted the Arzamas Instrument-Building Plant in the Nizhny Novgorod Oblast of Russia earlier today, which produces components for cruise missiles, fighter jets, and other aerospace equipment utilized by the Russian Armed Forces. pic.twitter.com/UFykQnX1xn — OSINTdefender (@sentdefender) August 11, 2025

Fabrica produce componente pentru rachete de croazieră, avioane de vânătoare și alte echipamente aerospațiale folosite de armata rusă, ceea ce o transformă într-un obiectiv de importanță strategică pentru industria de apărare a Moscovei.

Atacuri aeriene și în regiunile învecinate

Potrivit Reuters, apărarea antiaeriană rusă a acționat intens timp de trei ore, distrugând 27 de drone într-un interval scurt. În afară de Tula și Moscova, au fost vizate și alte regiuni din sudul și vestul țării.

Atacurile cu drone asupra teritoriului rus s-au intensificat în ultimele luni, Rusia acuzând Ucraina că încearcă să lovească infrastructura și să creeze panică în zonele de frontieră și în apropierea capitalei. Kievul nu comentează oficial aceste operațiuni, dar a declarat în trecut că obiectivele sale vizează exclusiv ținte militare.

