Incidentul a avut loc în staţia Victoria. Bărbatul, înarmat cu un cuţit lung potrivit primelor relatări, a atacat un bărbat şi o femeie, apoi pe un poliţist care a încercat să îl imobilizeze. În cele din urmă, individul a fost imobilizat după ce s-a folosit asupra lui spray paralizant şi un aparat cu electroşoc, apoi a fost arestat.

Unul din martorii atacului a fost un jurnalist de la BBC, care a relatat că l-a auzit pe bărbat strigând „Allah”, înainte de a se năpusti asupra oamenilor.

„A fost înfricoşător. Eram numai eu pe peron şi în timp ce stăteam acolo am auzit un strigăt îngrozitor al unei femei. Părea că se duce o luptă. L-am auzit pe indivi strigând Allah. Nu am auzit restul propoziţiei”, a relatat jurnalistul BBC Sam Clack, potrivit Daily Mail.

Social media footage of the suspect shouting "Allah Akbar" as he was taken into the police van after stabbing three people (Man, woman and a police officer) at #Manchester #Victoria station pic.twitter.com/7m2w0w90su

— News_Executive (@News_Executive) January 1, 2019