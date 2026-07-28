Primarul Serghei Sobianin a anunțat pe Telegram că „douăsprezece UAV-uri care zburau spre Moscova au fost doborâte de sistemul de apărare aeriană al Ministerului Apărării. Specialiștii în servicii de urgență lucrează la locul căzăturii resturilor”.

Ulterior, acesta a raportat alte 21 de drone interceptate.

Atacul a avut efecte și în Crimeea, în orașul Feodosia, aflat sub ocupație temporară. Potrivit surselor citate de Mezha, o substație electrică situată pe autostrada Kerci a fost avariată grav, provocând întreruperi de curent în mai multe zone.

Imaginile cu dronele doborâte și fumul gros din apropierea Moscovei au fost distribuite masiv pe rețelele sociale.

Chekhov, Moscow region.

Russian air defense at work. pic.twitter.com/xUH5s7Aw0S — Churchill MGᵀᴹ 🇺🇦🇨🇦🇬🇧🇪🇺🇺🇸 (@ChurchillFella) July 28, 2026

În ciuda evenimentelor, autoritățile ruse susțin că situația este sub control și continuă să monitorizeze evoluția acesteia, informând publicul cu privire la orice dezvoltări ulterioare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE