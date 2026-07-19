Conform canalelor locale de monitorizare și a surselor de informații, atacurile s-au concentrat pe distrugerea logisticii de aprovizionare cu combustibil și pe scoaterea din funcțiune a infrastructurii energetice vitale pentru armata rusă.

Incursiunea din ultima noapte confirmă strategia asumată de Kiev de a intensifica loviturile asimetrice în spatele liniilor inamice, cu scopul direct de a diminua capacitatea de luptă a Moscovei pe frontul de est și de sud.

Panică în Crimeea: substații în flăcări, pene de curent și Podul Kerci închis

Peninsula Crimeea, anexată ilegal de Federația Rusă în 2014, a fost una dintre principalele ținte ale valului de drone ucrainene.

În orașul turistic Yalta, o substație electrică importantă a luat foc după ce a fost lovită în plin de aparatele de zbor fără pilot. Impactul a generat incendii de proporții și a lăsat cartiere întregi în întuneric, provocând pene masive de curent.

O situație similară s-a înregistrat și în satul Mindalne, situat în proximitatea orașului Sudak, unde o altă substație electrică a fost scoasă din funcțiune de dronele ucrainene.

Pe fondul exploziilor raportate de localnici, autoritățile ruse de ocupație au fost obligate să închidă de urgență traficul pe Podul Kerci, structura strategică ce leagă peninsula de teritoriul continental al Rusiei. Deflagrații puternice au fost auzite și în orașul Kerci, situat în estul Crimeei, generând o stare de alertă maximă în rândul forțelor de securitate ruse.

Depozitul de petrol din Stavropol, lovit pentru a treia oară în ultimele săptămâni

Dincolo de atacurile din peninsulă, Kievul a lovit adânc și în interiorul teritoriului Rusiei. Un depozit de stocare a produselor petroliere din orașul Mihailovsk, situat în regiunea Stavropol din sudul Rusiei, a fost vizat direct de drone.

Aceasta este a treia oară în ultimele săptămâni când depozitul a fost atacat cu succes de forțele ucrainene, un precedent similar fiind înregistrat recent, pe 13 iulie.

Loviturile repetate asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil fac parte din războiul de uzură prin care Ucraina încearcă să sufoce lanțul de aprovizionare al blindatelor și aviației rusești.

Simultan cu atacurile din Crimeea și Stavropol, explozii puternice au fost raportate de locuitorii din orașul ocupat Luhansk, un alt nod logistic crucial pentru trupele de invazie din Donbas.

Strategia Ucrainei: presiune constantă pe logistica Moscovei

Campania de lovituri la mare distanță purtată de Ucraina a căpătat o cadență zilnică. Cu doar o noapte în urmă, pe 18 iulie, forțele ucrainene au raportat un alt succes major, atacând două centre logistice rusești, un depozit de combustibil, dar și mai multe ținte navale în apele Mării Negre și ale Mării Azov.

Acele acțiuni au fost confirmate oficial atât de președintele Volodimir Zelenski, cât și de Statul Major General de la Kiev.

Prin aceste operațiuni bine coordonate, Ucraina își propune nu doar un efect psihologic asupra populației și conducerii de la Moscova, ci și o degradare sistemică, de lungă durată, a resurselor economice și militare pe care Rusia le folosește pentru a menține ritmul agresiunii.

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