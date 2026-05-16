„A țintit trotuarul”

Conform primelor mărturii, bărbatul, în jur de 30 de ani, „a țintit trotuarul, a lovit și o bicicletă, apoi s-a izbit violent de o femeie, care a fost cel mai grav rănită”, a declarat Massimo Mezzetti, primarul din Modena, pentru agenția ANSA. Femeia a suferit amputarea ambelor picioare în urma impactului.

Mașina, un Citroën gri, s-a oprit în vitrina unui magazin, iar șoferul a fugit de la fața locului. Potrivit martorilor, acesta a scos un cuțit și a lovit și încercat să înjunghie un trecător care încerca să-l oprească.

Atacatorul a fost reținut la scurt timp după aceea de poliție. Potrivit autorităților, acesta ar fi Salim El Koudri, de 31 de ani, un bărbat care „trăiește în provincie, nu are familie, nu are copii și nu este căsătorit”.

Atacatorul, fugărit de oameni

Un martor ocular a relatat pentru televiziunile italiene cum vehiculul a intrat cu viteză mare pe strada Emilia Centro, una dintre cele mai frecventate artere din Modena, aflată la câteva sute de metri de catedrala orașului. „Am auzit niște zgomote puternice și am văzut oameni loviți de mașină. Autoturismul venea spre mine, dar am reușit să mă arunc la pământ”, a povestit bărbatul, care avea capul plin de sânge. „Mașina scotea fum, așa că am deschis ușa, iar el a fugit. Am alergat după el împreună cu alți patru sau cinci oameni”.

„A scos un cuțit, m-a lovit în cap și a încercat să mă lovească în inimă, dar am reușit să evit”, a adăugat martorul.

„Nu există decese, dar sunt opt persoane rănite, dintre care patru grav”, a precizat edilul. El a mulțumit cetățenilor care au intervenit pentru a-l opri pe atacator: „Acești oameni au dat dovadă de curaj și de un mare simț civic” a declarat primarul din Modena.

Mesajul Giorgiei Meloni

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Modena, unde un bărbat a intrat cu mașina în mai mulți pietoni și apoi ar fi înjunghiat un trecător, este extrem de grav”, a scris pe rețeaua socială X premierul Italiei, Giorgia Meloni, citată de AFP. Aceasta a adăugat: „Îmi exprim solidaritatea față de persoanele rănite și familiile acestora. De asemenea, mulțumesc cetățenilor care au intervenit cu curaj pentru a opri agresorul, precum și forțelor de ordine pentru reacția lor promptă. Am încredere că autorul va fi tras pe deplin la răspundere pentru faptele sale”.

Primarul orașului a declarat că este necesară determinarea naturii acestui act: „Este un eveniment dramatic, care mă afectează profund. Indiferent de natura sa, este un fapt extrem de grav. Dacă ar fi un atac terorist, ar fi cu atât mai grav”.

Incidentul readuce în memorie atacurile din Nisa și Berlin, petrecute în 2015, când zeci de oameni au fost loviți în mod intenționat de vehicule, evenimente revendicate de gruparea Statul Islamic.

