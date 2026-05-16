În acest context, șeful statului ucrainean a dat ordin Ministerului de Externe de la Kiev să colaboreze cu autoritățile de la Chișinău pentru o „acțiune comună”, transmite Ukrainska Pravda.

„Ieri (vineri – n.r.), Rusia a făcut un nou pas către Transnistria: rușii au simplificat procedura de acordare a cetățeniei pentru persoanele din această regiune a Moldovei. Acesta este un pas specific și semnifică mai mult decât simplul fapt că Rusia caută noi soldați, deoarece cetățenia implică serviciul militar”, a declarat Zelenski.

Volodimir Zelenski avertizează că interesele teritoriale ale Kremlinului nu se limitează la Donbas

Potrivit lui Zelenski, Rusia revendică astfel Transnistria ca teritoriu propriu. Rușii „le spun adesea diverșilor interlocutori de la Moscova că sunt interesați doar de Donbas. În realitate, este departe de a fi vorba doar despre Donbas. Trebuie să răspundem la acest lucru. Mai ales că și contingentul militar rus și desfășurarea serviciilor speciale în Transnistria reprezintă o provocare pentru noi”, a subliniat el.

Volodimir Zelenski a semnalat că Ucraina este interesată de o Moldovă „stabilă și puternică”.

„Am instruit Ministerul de Externe al Ucrainei să colaboreze cu Republica Moldova în chestiuni de evaluare comună și acțiune comună. De asemenea, aștept propuneri din partea serviciilor speciale ucrainene și a serviciilor noastre de informații cu privire la forma răspunsului. Rusia trebuie să se concentreze mai mult pe propriile rafinării și transbordarea petrolului decât pe cetățenii altor țări și pe pământurile altor popoare”, a spus șeful statului ucrainean.

Rusia vrea să împedice reintegrarea teritorială a Rep. Moldova

La începutul acestei săptămâni, premierul moldovean Alexandru Munteanu a apreciat că șansele de reintegrare a Transnistriei sunt acum „mai mari ca niciodată”. Transnistria este o regiune separatistă din estul Rep. Moldova pe care Moscova o folosește ca pârghie de destabilizare.

Anterior, liderul separatist de la Tiraspol Vadim Krasnoselski a spus că are încredere în autorităţile de la Chişinău şi în preşedinta Maia Sandu atunci când spun că îşi doresc o soluţionare pașnică a diferendului transnistrean, contrazicând astfel scenariul militar evocat de șeful Consiliului de Securitate din Rusia, Serghei Șoigu.

Luna trecută, Serghei Șoigu a amenințat cu „măsuri” împotriva Chișinăului sub pretextul că ar pune în pericol „interesele și siguranța cetățenilor ruși”.

Autoritățile de la Chișinău au respins categoric acuzațiile provocatoare ale oficialului rus de rang înalt, care veneau în contextul reluării negocierilor cu Tiraspolul și interzicerii unor comandanți ruși în teritoriul Rep. Moldova.

Vladimir Putin caută pretexte „legale” pentru noi invazii

Între timp, Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria. Conform decretului, solicitanții din Transnistria vor putea sări peste cerințele privind rezidența în Rusia, testele de istorie și educație civică, precum și dovada cunoașterii limbii ruse.

Putin a semnat decrete similare și pentru alte regiuni separatiste. În mai 2025, Rusia a simplificat procedura de acordare a cetățeniei pentru locuitorii din Abhazia și Osetia de Sud, teritorii separatiste din Georgia susținute de regimul de la Moscova.

Natalia Iurlova, avocată a organizației neguvernamentale Donbas SOS, a declarat pentru The Kyiv Independent că noul decret urmărește extinderea influenței ruse. „Scopul noului decret este de a le elibera pașapoarte câtor mai multe persoane, exercitând presiuni asupra lor”, a afirmat aceasta.

Decretul cu privire la Transnistria a fost semnat la doar două zile după ce Duma de Stat a Rusiei a aprobat, în lecturile a doua și a treia, un proiect legislativ care îi acordă lui Vladimir Putin așa-zise „prerogative legale” pentru a invada alte țări sub pretextul „apărării cetățenilor ruși”.

