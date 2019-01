Cel puțin două explozii și mai multe focuri de armă s-au auzit la hotelul DusitD2, în cartierul Westland. Atacul a fost revendicat de gruparea extremistă al-Shabab, însă teroriștii nu au oferit mai multe detalii.

La fața locului, mai multe vehicule au fost incendiate în urma exploziilor. Momentan nu există informații despre victime, însă mai mulți medici au fost văzuți intrând în clădirea în care s-a produs atacul.

„Am auzit focuri de armă și apoi am văzut oameni care fugeau speriați, ridicându-și mâinile în aer”, susține o femeie care a asistat la atac de la balconul apartamentului ei.

Hotelul de 5 stele are 101 camere și se află în cartierul de afaceri al capitalei Kenyene.

Terror Attack and heavy gunfire reported in Nairobi on 14 Riverside Drive off. Kenyan Special forces have reportedly taken over.

Video shared via WhatsApp. pic.twitter.com/keuqWUQtxX

— #CanaryReports (@CanaryMugume) January 15, 2019