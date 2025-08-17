Forțele Aeriene din Ucraina au anunțat că Rusia a lansat o rachetă balistică Iskander-M, alături de 60 de drone de atac Shahed și drone momeală, în noaptea de 17 august.

Apărarea aeriană ucraineană a reușit să doboare sau să neutralizeze 40 dintre acestea deasupra regiunilor nordice și estice ale țării.

În regiunea Herson, forțele ruse au atacat peste 30 de localități cu drone și artilerie, distrugând două locuințe și un vehicul civil. Două persoane au fost rănite, a precizat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În regiunea Donețk, bombardamentele rusești au ucis cinci civili: doi în Raihorodok, doi în Sviatohorivka și unul în Kostiantynivka. Alte patru persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului Vadim Filașkin.

În regiunea Harkov, atacurile au vizat mai multe comunități cu rachete, bombe ghidate și drone. Cinci persoane au fost rănite, iar clădirile rezidențiale din localitățile Vilșani, Nova Kozacha și Prikolotne au suferit avarii.

Guvernatorul Oleh Siniehubov a precizat că au fost avariate case, garaje și un bloc de apartamente.

Chiar înaintea summitului Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu există niciun semn că Rusia se pregătește pentru pace,

După această întâlnire, Volodimir Zelenski a anunțat că va pleca, luni, la Washington pentru a discuta cu președintele american Donal Trump.



