„În ziua negocierilor au ucis oameni. Asta spune multe. Războiul continuă, tocmai pentru că nu există nicio ordine, nici vreo indicație că Moscova se pregătește să încheie acest război”, a scris Volodimir Zelenski într-o postare pe Telegram.

În regiunea Dnipropetrovsk, un bărbat a murit și altul a fost rănit într-un atac cu rachete rusești asupra traficului în afara orașului Dnipro, a declarat șeful regiunii, Serhiy Lysak.

În Sumî, nord-estul Ucrainei, au fost raportate incendii în urma unui atac rusesc care a vizat o piață din centrul orașului. Autoritățile locale investighează numărul victimelor.

Anterior, ministerul rus al Apărării a negat atacul asupra pieței din centrul orașului Sumî iar agenția de presă de stat a Rusiei, RIA Novosti, a afirmat că acuzațiile Ucrainei la adresa Rusiei au scopul de a perturba summitul dintre SUA și Rusia care are loc astăzi în Alaska, începând cu ora 11.00 (ora 22.00 a României).

