Aceste atacuri reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea datelor personale și accesul la resursele academice.

Conform raportului Kaspersky, infractorii cibernetici creează portaluri false de autentificare care imită cu acuratețe site-urile oficiale ale universităților și colegiilor.

Aceste pagini frauduloase sunt concepute pentru a păcăli utilizatorii să își introducă datele de conectare, punând în pericol confidențialitatea informațiilor personale și academice.

Care sunt metodele de distribuire a atacurilor

Linkurile către aceste portaluri de phishing sunt răspândite prin două metode principale:

Emailuri care par a fi trimise de instituțiile academice

Rezultate ale motoarelor de căutare atunci când utilizatorii caută paginile de autentificare legitime

Aceste tactici exploatează încrederea studenților și profesorilor în comunicările oficiale și în rezultatele căutărilor online.

Impactul potențial al atacurilor

Dacă utilizatorii cad pradă acestor înșelătorii și își introduc datele pe portalurile false, consecințele pot fi severe:

Furtul de informații sensibile, inclusiv date personale și financiare

Pierderea accesului la conturile universitare

Modificarea neautorizată a parolelor

Utilizarea conturilor compromise pentru a răspândi atacul în rețelele academice

Recomandări Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ

Recomandări de securitate

Pentru a combate aceste amenințări, Kaspersky oferă următoarele sfaturi: „Activează autentificarea multi-factor (MFA) oriunde este posibil, adăugând un strat suplimentar de securitate conturilor online. Folosește un manager de parole de încredere, care nu doar stochează parolele, ci și generează automat parole unice pentru 2FA”.

În plus, experții mai recomandă:

Verificarea atentă a sursei oricăror oferte sau solicitări primite

Accesarea exclusivă a site-urilor oficiale ale instituțiilor de învățământ

Protejarea informațiilor personale și evitarea partajării acestora online, cu excepția cazurilor în care legitimitatea solicitării este confirmată

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE