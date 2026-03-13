  • Potrivit grupului Detained in Dubai, bărbatul este reținut în Bur Dubai, iar legile cibernetice locale prevăd amenzi de 77.000 de dolari sau până la 2 ani de închisoare pentru distribuirea unor astfel de materiale.
  • Autoritățile din Dubai justifică interdicțiile prin protejarea imaginii orașului ca destinație sigură și evitarea transmiterii informațiilor sensibile către Iran și Rusia.
  • După amenințare, zeci de influenceri, printre care și Andrew Tate, au început să publice postări în care lăudau guvernul local, folosind un limbaj suspect de similar.
  • Alte țări din regiune, precum Bahrein și Kuweit, au luat măsuri similare. Între 2020 și 2026, Qatarul a reținut 313 persoane pentru încălcarea restricțiilor privind filmarea conflictelor din zonă.

Britanicul, arestat din cauză că a filmat atacul cu rachete iraniene, „act dăunător pentru unitatea națională”

Un turist britanic în vârstă de 60 de ani a fost arestat, pe, 9 martie, în Dubai din cauză că a filmat atacurile cu rachete iraniene asupra orașului. Incidentul subliniază cât de stricte sunt legile cibernetice din Emiratele Arabe Unite, care pot duce la pedepse severe pentru orice material considerat dăunător pentru „ordinea publică” sau „unitatea națională”.

Potrivit grupului de advocacy Detained in Dubai, britanicul se află acum reținut la o secție de poliție din Bur Dubai.

Britanicul, care călătorise în Emirate în vacanță, ar fi fost văzut filmând rachete în timpul atacurilor dramatice.

„Mulți turiști și influenceri nu înțeleg gravitatea situației. Chiar dacă autoritățile au emis avertismente clare, oamenii se lasă adesea purtați de evenimente și riscă să încalce legea”, a declarat Radha Stirling, directoarea organizației

Riscă amendă de 77.000 de dolari sau doi ani de închisoare

Legile cibernetice din Emiratele Arabe Unite prevăd amenzi de 77.000 de dolari sau până la doi ani de închisoare pentru „distribuirea de materiale care afectează imaginea țării”.

Dubaiul, un important centru turistic și financiar, este vizat de atacuri cu rachete și drone din partea Iranului. Cu toate acestea, autoritățile locale interzic publicarea imaginilor care ar putea sugera vulnerabilitatea orașului.

„Nu vor ca aceste informații să ajungă în Iran sau Rusia. Dar, mai ales, vor să protejeze imaginea Dubaiului ca destinație sigură”, a adăugat Stirling.

Toată lumea are telefonul și aparatul foto scoase. Oamenii sunt pur și simplu puțin neglijenți. Ei nu vor ca aceste fotografii să arunce o umbră asupra Dubaiului și asupra Abu Dhabi pentru următorii 10 ani. Oamenii se uită la filmulețe și vor spune «Oh, chiar nu este sigur acolo».

„Nu poate fi publicat absolut niciun conținut care ar putea dăuna mărcii Dubai”

David Haigh, un avocat britanic reținut cândva în Emirate, a explicat că „nu poate fi publicat absolut niciun conținut care ar putea dăuna mărcii Dubai”.

„Asta înseamnă că nu există imagini cu avarii provocate de rachete, nu există filmări cu rachete interceptoare care doboară drone, nu există înregistrări audio ale exploziilor, nu există videoclipuri cu selfie-uri panicate înregistrate în pivnițe, buncăre sau camere sigure”, spune el.

„Cel puțin o persoană a fost arestată pentru că a filmat un atac cu rachete. Acum se confruntă cu o soartă îngrozitoare, de neconceput”, a mai spus avocatul, care susține că a fost abuzat în timpul detenției sale de acolo, în urmă cu un deceniu.

Nu se pot republica nici clipuri sau imagini vechi cu incendii

Biroul de presă din Dubai a avertizat, săptămâna trecută, împotriva republicării „videoclipurilor și imaginilor vechi ale incendiilor din trecut din Dubai. Astfel de materiale îi expun pe autori la răspundere legală în conformitate cu legile țării”.

Procuratura din Emiratele Arabe Unite a emis, de asemenea, o declarație în care avertizează că oricine postează sau republică imagini din „surse necunoscute” ar putea primi o amendă de 200.000 de dirhami (54.000 de dolari) și închisoare de cel puțin un an.

Un reportaj NTV media arată fotografii de pe Instagram cu influenceri germani aflați în dificultate, stabiliți în Dubai, care comentează despre amploarea libertății lor de exprimare.

„Nu știu ce am voie să spun și ce nu am voie să spun”, a remarcat Nathalie Bleicher-Woth, în timp ce o altă persoană, Zara Secret, a recunoscut: „Nu avem voie să postăm nimic! A trebuit să șterg totul”.

Populația emiratului Dubai a depășit 4 milioane de locuitori, aproximativ 90% sunt străini.

Turismul din Orientul Mijlociu pierde 600.000.000 de dolari pe zi, din cauza războiului din Iran

Influenceri precum Andrew Tate promovează Dubaiul după atacuri

Dubaiul este, de asemenea, renumit ca un paradis fiscal de top, ceea ce a atras antreprenori și milionari să investească în proprietăți din Emirate.

Videoclipurile intense cu plaje scăldate în soare, hoteluri de lux și petreceri au fost înlocuite de clipuri video tremurânde, cu nori de fum care se ridicau din zgârie-nori atunci când au izbucnit luptele.

Însă utilizatorii rețelelor de socializare au observat rapid că acele postări s-au oprit brusc și a apărut o nouă tendință.

Zeci de influenceri au început să publice postări în care lăudau guvernul, folosind un limbaj suspect de similar.

„Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan ne protejează”

Încep cu cuvinte de genul „Locuiești în Dubai, nu ți-e frică?”, înainte de a trece la imagini cu încetinitorul cu liderul țării, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, cu legenda: „Nu, pentru că știu cine ne protejează”.

Printre ei, Andrew Tate, influencerul acuzat de trafic de persoane și viol în România, a postat un videoclip în care dansează pe peluza îngrijită a casei sale de pe malul râului, cu legenda: „Eu în Dubai în timp ce cad bombele”.

Bahrein, Kuweit și Qatar, măsuri similare

Acțiuni similare au fost luate și în alte țări din regiune. În Bahrein și Kuweit, mai mulți oameni au fost arestați pentru postări considerate „înșelătoare”, iar Qatarul a raportat detenția a 313 persoane care au filmat sau distribuit materiale legate de conflictele din zonă.

În Dubai, o dronă iraniană a fost doborâtă de o avion militar saudit deasupra unei plaje aglomerate. Iar o alta a lovit în noaptea de miercuri spre joi un zgârie-nori, lângă portul Dubai Creek.

În ciuda riscurilor, turiștii și creatorii de conținut continuă să încalce restricțiile. Acest lucru pune presiune pe autorități, care încearcă să mențină echilibrul între siguranță și reputația internațională a Emiratelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Oded Ailam, fost șef al contraterorismului din Mossad: „Noua superputere care se conturează în Orientul Mijlociu este condusă de Turcia și Qatar” 
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Elle.ro
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
GSP.RO
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”
Tvmania.ro
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”

Alte știri

Alertă de poluare în lacul Vidraru după o scurgere de combustibil de la o ambarcațiune. A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență | VIDEO
Știri România 07:48
Alertă de poluare în lacul Vidraru după o scurgere de combustibil de la o ambarcațiune. A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență | VIDEO
Damen Galați devine centru strategic pentru nave militare: investiții de 135.000.000 de euro
Știri România 06:45
Damen Galați devine centru strategic pentru nave militare: investiții de 135.000.000 de euro
Parteneri
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Adevarul.ro
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru SRI
Fanatik.ro
Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru SRI
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Elle.ro
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Ce face George Mihăiță când nu e la filmările pentru „Tătuțu”: „Om obișnuit”. Trăsăturile pe care actorul le are în comun cu personajul din serial
Exclusiv
Stiri Mondene 12 mart.
Ce face George Mihăiță când nu e la filmările pentru „Tătuțu”: „Om obișnuit”. Trăsăturile pe care actorul le are în comun cu personajul din serial
Vedetele din România se plâng de creșterea prețului la carburant. Cât plătesc acum pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”
Stiri Mondene 12 mart.
Vedetele din România se plâng de creșterea prețului la carburant. Cât plătesc acum pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”
Parteneri
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
ObservatorNews.ro
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Încă 96 de cetățeni români repatriați din Orientul Mijlociu prin mecanismul rescEU
Mediafax.ro
Încă 96 de cetățeni români repatriați din Orientul Mijlociu prin mecanismul rescEU
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Wowbiz.ro
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani
KanalD.ro
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani

Politic

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Care este vârsta unde se vede talentul unui copil și potențialul de a ajunge un mare fotbalist. Dezvăluirea lui Adrian Mutu
Fanatik.ro
Care este vârsta unde se vede talentul unui copil și potențialul de a ajunge un mare fotbalist. Dezvăluirea lui Adrian Mutu
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața