Potrivit grupului Detained in Dubai, bărbatul este reținut în Bur Dubai, iar legile cibernetice locale prevăd amenzi de 77.000 de dolari sau până la 2 ani de închisoare pentru distribuirea unor astfel de materiale.

Autoritățile din Dubai justifică interdicțiile prin protejarea imaginii orașului ca destinație sigură și evitarea transmiterii informațiilor sensibile către Iran și Rusia.

După amenințare, zeci de influenceri, printre care și Andrew Tate, au început să publice postări în care lăudau guvernul local, folosind un limbaj suspect de similar.

Alte țări din regiune, precum Bahrein și Kuweit, au luat măsuri similare. Între 2020 și 2026, Qatarul a reținut 313 persoane pentru încălcarea restricțiilor privind filmarea conflictelor din zonă.

Britanicul, arestat din cauză că a filmat atacul cu rachete iraniene, „act dăunător pentru unitatea națională”

Un turist britanic în vârstă de 60 de ani a fost arestat, pe, 9 martie, în Dubai din cauză că a filmat atacurile cu rachete iraniene asupra orașului. Incidentul subliniază cât de stricte sunt legile cibernetice din Emiratele Arabe Unite, care pot duce la pedepse severe pentru orice material considerat dăunător pentru „ordinea publică” sau „unitatea națională”.

Potrivit grupului de advocacy Detained in Dubai, britanicul se află acum reținut la o secție de poliție din Bur Dubai.

Britanicul, care călătorise în Emirate în vacanță, ar fi fost văzut filmând rachete în timpul atacurilor dramatice.

„Mulți turiști și influenceri nu înțeleg gravitatea situației. Chiar dacă autoritățile au emis avertismente clare, oamenii se lasă adesea purtați de evenimente și riscă să încalce legea”, a declarat Radha Stirling, directoarea organizației

Riscă amendă de 77.000 de dolari sau doi ani de închisoare

Legile cibernetice din Emiratele Arabe Unite prevăd amenzi de 77.000 de dolari sau până la doi ani de închisoare pentru „distribuirea de materiale care afectează imaginea țării”.

Dubaiul, un important centru turistic și financiar, este vizat de atacuri cu rachete și drone din partea Iranului. Cu toate acestea, autoritățile locale interzic publicarea imaginilor care ar putea sugera vulnerabilitatea orașului.

„Nu vor ca aceste informații să ajungă în Iran sau Rusia. Dar, mai ales, vor să protejeze imaginea Dubaiului ca destinație sigură”, a adăugat Stirling.

Toată lumea are telefonul și aparatul foto scoase. Oamenii sunt pur și simplu puțin neglijenți. Ei nu vor ca aceste fotografii să arunce o umbră asupra Dubaiului și asupra Abu Dhabi pentru următorii 10 ani. Oamenii se uită la filmulețe și vor spune «Oh, chiar nu este sigur acolo».

„Nu poate fi publicat absolut niciun conținut care ar putea dăuna mărcii Dubai”

David Haigh, un avocat britanic reținut cândva în Emirate, a explicat că „nu poate fi publicat absolut niciun conținut care ar putea dăuna mărcii Dubai”.

„Asta înseamnă că nu există imagini cu avarii provocate de rachete, nu există filmări cu rachete interceptoare care doboară drone, nu există înregistrări audio ale exploziilor, nu există videoclipuri cu selfie-uri panicate înregistrate în pivnițe, buncăre sau camere sigure”, spune el.

„Cel puțin o persoană a fost arestată pentru că a filmat un atac cu rachete. Acum se confruntă cu o soartă îngrozitoare, de neconceput”, a mai spus avocatul, care susține că a fost abuzat în timpul detenției sale de acolo, în urmă cu un deceniu.

Nu se pot republica nici clipuri sau imagini vechi cu incendii

Biroul de presă din Dubai a avertizat, săptămâna trecută, împotriva republicării „videoclipurilor și imaginilor vechi ale incendiilor din trecut din Dubai. Astfel de materiale îi expun pe autori la răspundere legală în conformitate cu legile țării”.

Procuratura din Emiratele Arabe Unite a emis, de asemenea, o declarație în care avertizează că oricine postează sau republică imagini din „surse necunoscute” ar putea primi o amendă de 200.000 de dirhami (54.000 de dolari) și închisoare de cel puțin un an.

Outdated videos and images of past fire incidents in Dubai are circulating on social media. This content is misleading and does not reflect the current situation. The public and media are urged to rely solely on official sources for accurate information and refrain from sharing… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026

Un reportaj NTV media arată fotografii de pe Instagram cu influenceri germani aflați în dificultate, stabiliți în Dubai, care comentează despre amploarea libertății lor de exprimare.

„Nu știu ce am voie să spun și ce nu am voie să spun”, a remarcat Nathalie Bleicher-Woth, în timp ce o altă persoană, Zara Secret, a recunoscut: „Nu avem voie să postăm nimic! A trebuit să șterg totul”.

Populația emiratului Dubai a depășit 4 milioane de locuitori, aproximativ 90% sunt străini.

Turismul din Orientul Mijlociu pierde 600.000.000 de dolari pe zi, din cauza războiului din Iran

Influenceri precum Andrew Tate promovează Dubaiul după atacuri

Dubaiul este, de asemenea, renumit ca un paradis fiscal de top, ceea ce a atras antreprenori și milionari să investească în proprietăți din Emirate.

Videoclipurile intense cu plaje scăldate în soare, hoteluri de lux și petreceri au fost înlocuite de clipuri video tremurânde, cu nori de fum care se ridicau din zgârie-nori atunci când au izbucnit luptele.

Însă utilizatorii rețelelor de socializare au observat rapid că acele postări s-au oprit brusc și a apărut o nouă tendință.

Zeci de influenceri au început să publice postări în care lăudau guvernul, folosind un limbaj suspect de similar.

„Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan ne protejează”

Încep cu cuvinte de genul „Locuiești în Dubai, nu ți-e frică?”, înainte de a trece la imagini cu încetinitorul cu liderul țării, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, cu legenda: „Nu, pentru că știu cine ne protejează”.

Printre ei, Andrew Tate, influencerul acuzat de trafic de persoane și viol în România, a postat un videoclip în care dansează pe peluza îngrijită a casei sale de pe malul râului, cu legenda: „Eu în Dubai în timp ce cad bombele”.

Me in Dubai while the bombs fall 🕺🏽 pic.twitter.com/fKYDbMcEaw — Andrew Tate (@Cobratate) March 1, 2026

Bahrein, Kuweit și Qatar, măsuri similare

Acțiuni similare au fost luate și în alte țări din regiune. În Bahrein și Kuweit, mai mulți oameni au fost arestați pentru postări considerate „înșelătoare”, iar Qatarul a raportat detenția a 313 persoane care au filmat sau distribuit materiale legate de conflictele din zonă.

În Dubai, o dronă iraniană a fost doborâtă de o avion militar saudit deasupra unei plaje aglomerate. Iar o alta a lovit în noaptea de miercuri spre joi un zgârie-nori, lângă portul Dubai Creek.

În ciuda riscurilor, turiștii și creatorii de conținut continuă să încalce restricțiile. Acest lucru pune presiune pe autorități, care încearcă să mențină echilibrul între siguranță și reputația internațională a Emiratelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE