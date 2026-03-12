Turismul din Orientul Mijlociu pierde 600.000.000 de dolari pe zi, din cauza războiului din Iran

Turismul din Orientul Mijlociu înregistrează pierderi colosale din cauza războiului din Iran

Conflictele din Iran generează pierderi uriașe pentru sectorul turismului din Orientul Mijlociu, estimându-se un impact financiar de 600 de milioane de dolari pe zi, potrivit ultimelor date alte Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor (WTTC), citate de BBC.

Turismul în regiune a fost afectat în special de închiderea spațiului aerian în multe dintre țările învecinate Israelului și Iranului. Pentru sute de mii de pasageri a fost mai greu să revină acasă din vacanțe, după începerea conflictului. Spre exemplu, în primele zile ale războiului, aproximativ 14.000 de români au rămas blocați în Emiratele Arabe Unite, după ce toate companiile aeriene și-au suspendat zborurile.

Burj al Arab, Dubai. Foto: Shutterstock

Turiștii români au revenit în țară fie cu zborurile comerciale, pe rute directe spre București, fie spre alte orașe din Europa care le-au permis să ia un al doilea avion direct spre casă. O româncă a povestit pe TikTok cum a reușit să plece din Dubai cu un zbor spre Sofia.

Alți turiștii au fost repatriați cu ajutorul autorităților române, iar alte câteva sute de călători au venit cu zboruri organizate pe cheltuiala agențiilor de turism.

Mari porțiuni de spațiu aerian din regiune rămân închise, iar numărul zborurilor comerciale este extrem de limitat. Foto: Shutterstock

Scăderea cheltuielilor vizitatorilor internaționali, principalul factor al pierderilor din turism

Potrivit WTTC, aceste pierderi sunt cauzate de scăderea cheltuielilor vizitatorilor internaționali, pe fondul perturbărilor majore în traficul aerian. Mari porțiuni de spațiu aerian din regiune rămân închise, iar numărul zborurilor comerciale este extrem de limitat.

Călătorii care aveau deja vacanțele programate au devenit reticenți, iar unii dintre ei au ales să nu mai plece, în timp ce pentru alții a fost imposibil să găsească curse spre destinația de vacanță. Inclusiv aeroportul din Dubai a fost închis, timp de câteva ore, după un atac iranian cu drone.

Înainte de izbucnirea conflictului, WTTC prognozase că sumele cheltuite de turiștii internaționali în Orientul Mijlociu vor atinge 207 miliarde dolari în 2026.

Doha, Qatar. Foto: Shutterstock

„Istoria arată că turismul este unul dintre cele mai reziliente sectoare. Se poate recupera rapid, mai ales când guvernele sprijină călătorii prin măsuri precum susținerea hotelurilor sau repatrierea”, a declarat Gloria Guevara, președinte și CEO al WTTC.

Cum au afectat crizele anterioare turismul din Golf

Aceasta a adăugat că, în cazul crizelor anterioare, „incidentele de securitate au avut cele mai rapide ritmuri de recuperare, uneori în doar două luni, atunci când guvernele și industria colaborează pentru a recâștiga încrederea călătorilor”.

Între timp, companiile aeriene ajustează constant programul zborurilor către Orientul Mijlociu. KLM a anulat zborurile spre Dubai până pe 28 martie, iar British Airways a luat decizii similare pentru rutele din regiune, relatează sursa citată mai sus.