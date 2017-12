Atunci și Acum. Gabriela Firea, de la reporterul din Bacău, la primăriță în Capitală și cea mai puternică femeie din PSD

Gabriela Firea, de la prezentatoare TV, la cea mai puternică femeie din PSD și edil șef al celui mai mare oraș din România. Primarul General al Capitalei este prima femeie care a reușit să câștige pentru prima oară în istorie alegerile pentru funcția de primar. Și-a început cariera ca reporter, la un săptămânal din Bacău, în 1990, și a ajuns, 16 ani mai târziu, cea mai puternică femeie din Partidul Social Democrat, partidul aflat acum la guvernare.

De la reporter în Bacău, la purtător de cuvânt al Guvernului și secretar de stat

Gabriela Firea și-a început cariera în presă în 1990, ca reporter la săptamânalul „Pur și simplu“ din Bacău. A venit apoi la Cotidianul Azi din București. A fost redactor-prezentator la Radio Contact și în perioadapână în 1999 a lucrat la Televiziunea Română ca realizator de reportaje economice, în special financiar–bancare, editor–prezentator al emisiunii „Jurnal”, realizator-moderator al emisiunii „Ediție Specială” și Realizator-moderator al rubricii „Știrea Zilei”.

După această perioada, Firea a trecut pe partea de consultanță politică. A fost consilier pentru relații publice și imagine a premierului Mugur Isărescu, iar în perioada februarie-decembrie 1999 și purtător de cuvânt al Guvernului și Secretar de Stat, șef al Departamentului pentru Comunicare din cadrul Guvernului Mugur Isărescu.

În 2001 a intrat în trustul de presă Intact, condus de Dan Voiculescu A fost redactor și prezentator al emisiunii „Observator”, precum și realizator al emisiunii „Săptămâna Financiară” la Antena 1 și a l emisiunii „Știrea Zilei” la Antena 3. A condus revista Săptămâna Financiară și s-a aflat la conducerea firmei Intact Advertising, o agenție de organizare evenimente și publicitate. A fost și director general al ziarului Financiarul și al revistei Felicia.

În 2012 intră în PSD și într-un singur an ajunge senator, președinte de filială și vicepreședinte la nivel național

Cariera politică a Gabrielei Firea este relativ recentă. Ea a intrat în PSD în 2012, când a și candidat pentru un loc în Senat, din partea PSD, în colegiul 1 Ilfov, unde primar era soțul ei, Florentin Pandele. A fost aleasă de 74,65% dintre cei care au votat.

În 24 februarie 2013, a fost aleasă în funcția de președinte al organizației județene Ilfov a PSD, iar la Congresul PSD din 20 aprilie 2013 a fost aleasă vicepreședinte al partidului la nivel național, fiind propusă de Organizația Femeilor Social-Democrate.

Din 2014 a fost desemnată purtător de cuvânt al partidului, iar la alegerile prezidențiale din 2-16 noiembrie 2014 a îndeplinit funcția de purtător de cuvânt al candidatului PSD Victor Ponta.

Deși Victor Ponta a pierdut alegerile pentru funcția de președinte, Gabriela Firea și-a continuat ascensiunea în partid. A fost propusă să candideze din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar general al Capitalei, și, în urma alegerilor din 5 iunie 2016, Gabriela Firea a devenit primul primar general al Municipiului București femeie. În plus, PSD a reușit să își impună candidații la toate sectoarele Capitalei.

Gabriela Firea este, în prezent, cea mai puternică femeie din PSD. Fiecare conflict al acesteia cu premierul sau cu lideri ai formațiunii devine o problemă în partid. Astfel, nemulțumirea acesteia legată de colaborarea cu premierul Sorin Grindeanu, în vară, a dus la schimbarea acestuia din funcție, după un scandal imens în partid. Și premierul Mihai Tudose a intrat în vizorul primarului Capitalei, după ce s-au certat pe amplasarea Târgului de Crăciun în Piața Victoriei. În cele din urmă, cei doi anu anunțat că și-au rezolvat problemele. Însă tensiunile din partid rămân, de data aceasta în privința alocării banilor în bugetul de stat pe 2018.

Conflictele cu Traian Băsescu și Klaus Iohannis

Un conflict celebru este cel cu fost președinte Traian Băsescu. În 2014, președintele Băsescu a spus despre Firea, într-o emisiune televizată, că este „o bună jurnalistă, dar este catastrofală ca jurist” și că „mai bine ar sta în banca ei și s-ar ocupa ce se întâmplă pe moșia soțului ei, unde e primar, c s-ar putea să nu îl mai găsească într-o zi acasă”.

Firea a depus o plângere împotriva lui Traian Băsescu, acuzându-l pe șeful statului de amenințare și șantaj. Parchetul General a anunțat că a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj în legătură cu plângerea penală depusă de senatoarea Gabriela Firea împotriva lui Traian Băsescu, însă procurorii au dispus suspendarea anchetei, deoarece președintele se bucură de imunitate. Ulterior, în 2016 Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au clasat dosarul.

Atacul din campanie, la Klaus Iohannis: ”Din punctul meu de vedere, a fi un bun familist înseamnă nu doar a fi căsătorit, ci şi a avea copii…”

Gabriela Firea a intrat într-un conflict dur și cu președintele Klaus Iohannis, pe vremea când era candidat la președinție, iar Firea era purtător de cuvânt al candidatului PSD, Victor Ponta.

”Din punctul meu de vedere, a fi un bun familist înseamnă nu doar a fi căsătorit, ci şi a avea copii… Nu eşti un om complet fără să creşti un copil şi consider că, din greşeală, domnul Klaus Iohannis a spus ce gândea atunci când a afirmat că, neinvestind în educaţia copiilor, a investit în imobiliare. Într-un fel, pune mai mult preţ pe investiţia în imobiliare decât în educaţia copiilor”, a declarat Gabriela Firea, în campania electorală. Ea a continuat: ”Nu toată lumea poate să aibă în mod natural copii, pentru că pot să apară probleme de sănătate, dar poţi să înfiezi un copil dacă vrei să ai o familie completă din toate punctele de vedere. Din perspectiva financiară, nu cred că se punea problema ca familia Iohannis să nu poată îngriji 1-2 copii”.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a sancționat-o cu avertisment pe senatorul PSD Gabriela Firea, pentru afirmația făcută în campanie

Gabriela Firea și Florentin Pandele, o familie de primari

Primarul Capitalei, Gabriela Firea este căsătorită tot cu un primar. Este vorba despre primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele. Aceștia s-au căsători în septembrie 2010 și au împreună doi copi, David Petru (2012) și Zian Mihail (2015).Cei doi s-au căsătorit la opt luni de la moartea primului soț al Gabrielei Firea, în 2010.

”Florin era amic cu Răsvan din ’98. M-a invitat să vizitez Catedrala din Voluntari şi de acolo a început totul. Poate aşa a vrut Cuvioasa Paraschiva, la care eu mă rog foarte mult şi pe care o consider protectoarea mea, iar Catedrala din Voluntari şi oraşul Voluntari sunt sub protecţia Sfintei Cuvioase Paraschiva”, povestea Firea, pentru Libertatea.

Despre prima căsătorie, Firea scria pe blogul personal că s-a măritat încă din timpul studenției, în 1993, cu Rasvan Firea, împreună cu care a avut un băiat, Tudor Ștefan, care s-a născut în 1995. ”Am avut o căsătorie reuşită, timp de 17 ani, încheiată din păcate tragic”, spunea Firea. Fost atlet şi membru al Comisiei de Marketing a Federaţiei Române de Atletism, Răzvan Firea a decedat în urma unor complicaţii ce au apărut după transplantul de rinichi.

Aceasta a povestit și despre momentele grele după moartea primului soț. ”Am avut o depresie cumplită, m-am tratat cu antidepresive şi cu somnifere. Am crezut că nu-mi voi reveni. Dar nu mi-am pierdut nici o secundă credinţa şi mi-am purtat crucea, spun eu, cu demnitate. Cred că rugăciunile mi l-au scos în cale pe Florin şi nu am vrut să trăim în păcat. Pentru mine, nu este ceva ciudat, întrucât şi cu Răsvan am decis foarte repede să ne căsătorim, să avem un copil”, spunea Firea, în 2010.

Fiul vitreg al Gabrielei Firea, din prima căsătorie, i-a făcut acesteia, în campania pentru alegerile prezidențiale, o supriză neplăcută. Răzvan, fiul vitreg al politicienei a anunțat pe Facebook că el a votat cu Iohannis.

Gabriela Firea este membră a Uniunii Scriitorilor din 2002. A primit premiul pentru debut din partea Asociației Scriitorilor din București în anul 2001, pentru volumul de versuri „O altă lume”.

A scris romanul „Trei motive”, cartea pentru copii „Țara sucită și-nvârtită”, volumul de eseuri economice „Economia de cuvinte” și un volum de eseuri social-economice. În decembrie 2009 a lansat împreună cu Simona Gherghe albumul de muzică populară Trandafiri de la Moldova.